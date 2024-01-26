Водный мир. Телескоп Хаббл нашел воду на маленькой планете, похожей на Землю: есть нюанс

Эта планета находится на расстоянии 97 световых лет и в 2 раза больше Земли по размерам.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании The Astrophysical Journal Letters, астрономы с помощью космического телескопа Хаббл обнаружили водяной пар в атмосфере относительной небольшой экзопланеты. То есть эта планета может быть водным миром, который всего в 2 раза больше Земли. Но есть один нюанс. На поверхности планеты очень высокая температура, поэтому она не пригодна для жизни в том виде, в котором мы ее знаем, пишет Space.

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Ученые нашли самую маленькую экзопланету, в атмосфере которой обнаружен водяной пар. Эта планета, которая находится в 97 световых голах от нас, называется GJ 9872d. Она примерно в 2 раза больше Земли, ей примерно 6 млрд лет, но температура на ее поверхности составляет 400 градусов Цельсия. То есть там так же жарко, как и на Венере.

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Авторы исследования считают факт обнаружения воды на этой планете все равно захватывающим открытием, которое поможет лучше разобраться с устройством планет, похожих на Землю.

Пока что ученые точно не могут сказать является ли GJ 9872d суперземлей с каменистым ядром и тонкой атмосферой, или же это водный мир, который может состоять из водяного льда, аналогов которому нет в Солнечной системе. Также пока не ясно преобладает ли водяной пар в атмосфере планеты GJ 9872d, или же там воды немного, а больше водорода.

Пока что ученые точно не могут сказать является ли GJ 9872d суперземлей с каменистым ядром и тонкой атмосферой, или же это водный мир, который может состоять из водяного льда, аналогов которому нет в Солнечной системе Фото: NASA

Если данная экзопланета все время находилась близко к своей звезде, то сильное излучение последней должно было испарить водород и оставить водяной пар. По крайней мере наблюдения не показали большого количества водорода.

Если же GJ 9872d имеет водородную атмосферу, которая пропитана водой, то эту планету можно отнести к классу мини-Нептуны.

Есть и еще одно предположение. Экзопланета может представлять из себя увеличенную и горячую версию спутника Юпитера Европы. Считается, что под поверхностью этого спутника находится в 2 раза больше воды, чем есть на Земле.

По словам ученых, планета GJ 9872d может наполовину состоять из камня, а наполовину из воды. И эта вода существует в виде водяного пара. Исходя из этого, если на планете все еще есть атмосфера из водяного пара, то это означает, что водный мир появился значительно дальше от своей звезды, а затем мигрировал. Приближение к звезде могло привести к тому, что излучение последней растопило водяной лед на поверхности планеты и в это случае появилась жидка вода на поверхности и водяной пар в атмосфере.

Теперь ученые намерены найти ответы на все интересующие вопросы с помощью космического телескопа Уэбб.

Как уже писал Фокус, Аппарат NASA обнаружил признаки активности на спутнике Юпитера Европе. Изображения аппарата "Юнона" указывают на возможные доказательства недавней поверхностной активности на ледяном спутнике газового гиганта.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили более 80 новых экзопланет, и некоторые из них могут иметь условия пригодные для существования жизни.

Напоминаем, что ученые предполагают, что на других планетах, если и существует жизнь, то она может значительно отличаться от той, которую мы знаем. Дело в том, что исследователи считают, что для появления жизни на других планетах в качестве растворителя может выступать не вода, а другие известные соединения, как уже писал Фокус.