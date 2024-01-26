Дивний качконіс. Апарат NASA виявив ознаки активності на супутнику Юпітера Європі (фото)

Зображення апарату "Юнона" вказують на можливі докази нещодавньої поверхневої активності на крижаному супутнику газового гіганта.

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Космічний апарат "Юнона" ще 2022 року здійснив близький обліт крижаного супутника Юпітера Європи. У результаті він виявив потенційний натяк на те, що на крижаному супутнику зараз відбувається поверхнева активність. Таких висновків дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі JGR Planets, які провели ретельний аналіз зображень Європи, пише Space.

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Один із приладів космічного апарату "Юнона" під назвою Stellar Reference Unit (SRU) здатний робити зображення з високою роздільною здатністю супутників Юпітера, коли ті освітлені сяйвом газового гіганта або розсіяним планетою сонячним світлом. Саме такі зображення були отримані під час близького обльоту Європи.

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Вчені вивчили одне із зображень, на якому видно ділянку на поверхні Європи дивної форми розміром 37 на 67 кілометрів. За формою вона нагадує качкодзьоба. За словами вчених, у цієї ділянки є "тіло" на півночі і "дзьоб" на півдні. Обидві ділянки з'єднані тріщиною, що нагадує "шию", і в них знаходяться великі крижані брили, кожна розміром приблизно 1 км.

Вчені вивчили одне із зображень, на якому видно ділянку на поверхні Європи дивної форми розміром 37 на 67 кілометрів. За формою вона нагадує качкодзьоба Фото: NASA

Учені порівняли цей знімок із фотографією, зробленою апаратом "Галілео" (він вивчав Юпітер із 1995 до 2003 року) і дійшли висновку, що в південній частині "качкодзьоба" відбулися зміни. Тобто за 20 років на Європі, ймовірно, відбулися поверхневі зміни. Але не всі вчені згодні з такими висновками, і вважають, що докази змін на поверхні супутника не є переконливими через відмінності в якості зображень.

Водночас автори дослідження вказують на те, що на знімку "Юнони" знаходяться відкладення з низьким альбедо, які можуть бути пов'язані з підземною рідкою водою. Ці темні плями можуть бути пов'язані з водяними викидами, які, як припускають, вивергаються на Європі з її підземного океану.

Європа — супутник Юпітера Фото: NASA

Хоча тривають суперечки щодо того, відбуваються зміни на поверхні Європи чи ні, "качконіс", що вивчається, являє собою чудову ціль для дослідження майбутніми космічними апаратами.

Europa Clipper від NASA і JUICE від Європейського космічного агентства, можливо, зможуть знайти підтвердження сучасної поверхневої активності на Європі. Космічний апарат JUICE вирушив до Юпітера у квітні минулого року і прибуде до газового гіганта в грудні 2031 року. А Europa Clipper вирушить до супутників Юпітера 6 жовтня цього року.

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