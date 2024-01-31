Найбільша поразка Римської імперії: вчені знайшли вцілілий обладунок із легендарної битви (фото)

Битва в Тевтобурзькому лісі увійшла в історію як велика поразка Римської імперії, через яку зупинилася римська експансія на схід. Дослідники досі знаходять артефакти, які залишилися після знищення трьох легіонів.

Понад два тисячоліття тому римські легіони, відомі своєю дисципліною та міццю, зазнали несподіваної поразки в густих лісах на схід від Рейну, поблизу міста Брамше, Німеччина. Ця подія, що ввійшла в історію як битва в Тевтобурзькому лісі, залишила незгладимий слід у долі Римської імперії, пише The Guardian.

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Наслідки, описані істориком Тацитом, — це побілілі кістки, уламки зброї та людські голови, прибиті до дерев, що нагадують привидів. Поразка, що сталася у 9 році нашої ери, ознаменувала кінець римської експансії на схід від Рейну. Останки трьох легіонів, загальною чисельністю близько 15 000 осіб, розкидало по всьому полю битви.

Місце цієї давньої історії знаходиться в Калкрізе, Нижня Саксонія. Музей і парк, що колись був густим лісом, зберегли безліч археологічних знахідок, багато з яких крихітні та фрагментарні. Штефан Бурмейстер, директор музею, описує розкопки як "фонтан знахідок", а ґрунт все ще зберігає хімічні сліди давно розкладених решток.

Однак серед фрагментів у 2018 році з'явилася дивовижна знахідка — ціла римська кіраса, що надзвичайно добре збереглася Фото: David Levene/The Guardian

Однак серед фрагментів у 2018 році з'явилася дивовижна знахідка — ціла римська кіраса, що надзвичайно добре збереглася. Знайдений неподалік від музею обладунок став несподіваною знахідкою. Ця унікальна римська кіраса, разом з іншими археологічними знахідками, буде представлена на великій виставці "Легіон" у Британському музеї.

Виставка має на меті пролити світло на повсякденне життя римських солдатів, демонструючи, що бути частиною легіону — це не лише військовий обов'язок, але й вибір кар'єри, пов'язаний із сімейним життям, ризиками та повсякденною діяльністю.

Виставка також представляє Регіну, жінку з племені катувеллауні на південному сході Англії. Її життя, викарбуване на кам'яному пам'ятнику, встановленому її чоловіком Баратесом, розповідає про шлях від рабства до свободи та шлюбу.

Раніше Фокус писав про древню нефритову маску мая, яку знайшли дослідники. Вони вважають, що артефакт міг належати раніше невідомому правителю давньої цивілізації.

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