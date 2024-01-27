Підтвердили неземне походження: вчені розкрили таємницю скарбу Вільєни (фото)
Дослідники виявили, що залізні предмети, які є частиною скарбу Вільєни, виготовлені з метеоритного заліза. Їхнє дослідження було зосереджене на браслеті та порожнистій напівсфері.
Учені з Національного археологічного музею, Управління з розвитку воріт Дірія в Саудівській Аравії та Інституту історії CSIC зробили відкриття про скарб Вільєни. Цей скарб, відкопаний у 1963 році Хосе Марією Солер у Вілені, Іспанія, є комплексом артефактів бронзової доби, що містить чаші, пляшки та браслети, виготовлені із золота, срібла, заліза та бурштину, пише HeritageDaily.
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Незвичайний поворот полягає в тому, що два предмети зі скарбу викувані з метеоритного заліза. До відкриття способів виплавки заліза метеоритне залізо високо цінувалося і служило єдиним джерелом заліза для виготовлення прикрас, інструментів і зброї в бронзовому віці. На відміну від земного заліза, яке є продуктом виплавки, метеоритне залізо складається з залізо-нікелевого сплаву (Fe-Ni), що зазвичай містить понад 5% нікелю.
Дослідження зосередилося на двох предметах зі скарбу Вільєни, виготовлених із заліза, — залізному браслеті та невеликій порожнистій напівсфері, прикрашеній золотим листом, яка, як вважають, була верхньою частиною скіпетра або посоха.
Під час аналізу зразки обох предметів виявили виразні сліди заліза та нікелю, демонструючи видимі піки Fe і Ni. Дослідники відправили зразки для проведення мас-спектрометричного дослідження. Цей поглиблений аналіз припустив, що кришка об'єкта, ймовірно, виготовлена з метеоритного заліза, проводячи порівняння з глобальним складом залізного метеорита Мундрабілла, який впав на Землю менш ніж мільйон років тому.Важливо
Ще незвичайнішим це відкриття робить те, що, за словами авторів дослідження, напівсфера і браслет — перші два предмети на Піренейському півострові, які виготовлені з метеоритного заліза. Ця знахідка узгоджується з хронологією пізньої бронзової доби, що знаменує період до початку широкомасштабного видобутку заліза із землі.
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