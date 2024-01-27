Підтвердили неземне походження: вчені розкрили таємницю скарбу Вільєни (фото)

Дослідники виявили, що залізні предмети, які є частиною скарбу Вільєни, виготовлені з метеоритного заліза. Їхнє дослідження було зосереджене на браслеті та порожнистій напівсфері.

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Учені з Національного археологічного музею, Управління з розвитку воріт Дірія в Саудівській Аравії та Інституту історії CSIC зробили відкриття про скарб Вільєни. Цей скарб, відкопаний у 1963 році Хосе Марією Солер у Вілені, Іспанія, є комплексом артефактів бронзової доби, що містить чаші, пляшки та браслети, виготовлені із золота, срібла, заліза та бурштину, пише HeritageDaily.

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Незвичайний поворот полягає в тому, що два предмети зі скарбу викувані з метеоритного заліза. До відкриття способів виплавки заліза метеоритне залізо високо цінувалося і служило єдиним джерелом заліза для виготовлення прикрас, інструментів і зброї в бронзовому віці. На відміну від земного заліза, яке є продуктом виплавки, метеоритне залізо складається з залізо-нікелевого сплаву (Fe-Ni), що зазвичай містить понад 5% нікелю.

Дослідження зосередилося на двох предметах зі скарбу Вільєни, виготовлених із заліза, — залізному браслеті та невеликій порожнистій напівсфері, прикрашеній золотим листом, яка, як вважають, була верхньою частиною скіпетра або посоха.

Фото: Вікіпедія

Під час аналізу зразки обох предметів виявили виразні сліди заліза та нікелю, демонструючи видимі піки Fe і Ni. Дослідники відправили зразки для проведення мас-спектрометричного дослідження. Цей поглиблений аналіз припустив, що кришка об'єкта, ймовірно, виготовлена з метеоритного заліза, проводячи порівняння з глобальним складом залізного метеорита Мундрабілла, який впав на Землю менш ніж мільйон років тому.

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Ще незвичайнішим це відкриття робить те, що, за словами авторів дослідження, напівсфера і браслет — перші два предмети на Піренейському півострові, які виготовлені з метеоритного заліза. Ця знахідка узгоджується з хронологією пізньої бронзової доби, що знаменує період до початку широкомасштабного видобутку заліза із землі.

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