Захисник із грядки. Учені знайшли те, що допоможе перемогти сальмонелу раз і назавжди

Дослідники вважають, що всього один продукт зможе позбавити світ від бактерії, яка тероризує наш кишківник.

Сальмонела являє собою рід кишкових бактерій, які проникають у кишківник і часто спричиняють харчове отруєння. У новому дослідженні вчені зосередилися на одному черевнотифозному серотипі сальмонели (Salmonella enterica Typhi), який живе лише в людей і спричиняє черевний тиф, коли потрапляє в кровообіг із кишківника людини, а потім поширюється по всьому організму, пише Science Alert.

Як і у випадку з іншими бактеріями харчового походження, захиститися від сальмонели допоможе правильна обробка та зберігання харчових продуктів. Крім того, потрібен доступ до антибіотиків, які дають змогу людям уникнути харчового отруєння сальмонелою. Однак тепер учені виявили, що існує ще один засіб, який ефективно захищає від сальмонели — його легко зустріти на будь-якій грядці. Результати дослідження були опубліковані в журналі Microbiology Spectrum.

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Автори нового дослідження виявили, що захиститися від сальмонели допоможе один із найбільш споживаних продуктів у світі — томати. По-перше, вони багаті на вітаміни, антиоксиданти та інші сполуки. По-друге, команда з Корнелльського університету виявила в помідорах дві сполуки, що вбивають бактерії.

Команда зазначає, що вони провели серію досліджень і клітинних експериментів, зосереджених на придушенні черевного тифу, тому що він все ще залишається великою проблемою громадської охорони здоров'я в багатьох країнах. Йдеться про країни, де населення не має доступу до чистої води, каналізації або вакцин. Нагадаємо, що черевний тиф передається від людини до людини через заражену їжу або воду, а в найбільшій зоні ризику перебувають діти.

Відомо, що 2016 року перший у світі спалах черевного тифу охопив Пакистан. Відтоді минуло 8 років, проте дослідники досі побоюються, що подібні спалахи інфекції можуть повторитися знову, якщо захворювання та його поширення не буде взято під контроль.

Таким чином, виявивши, що помідори потенційно можуть бути корисними в боротьбі з сальмонелою, вчені продовжили свої дослідження. За словами провідного автора дослідження, мікробіолога Чонміна Сонга, команда використовувала в тестах вирощені в лабораторії культури Salmonella Typhi, а потім піддала їх впливу свіжовичавленого томатного соку — вчені виявили, що всі бактерії загинули протягом 24 годин. Цікаво, що причиною була зовсім не кислотність соку.

Далі вчені просканували геном томатів і в пошуках генів, що кодують білки, які можуть діяти як протимікробні агенти. Спочатку в учених було "чотири підозрюваних", проте врешті-решт залишилося лише два антимікробні пептиди, які не лише припиняли ріст бактерій, а й знищували штам, стійкий до ципрофлоксацину, основного антибіотика, що використовується для лікування черевного тифу.

Після цього команда змоделювала форму двох пептидів-кандидатів, а також їхню взаємодію з мембранами бактеріальних клітин — як і передбачалося, клітинні мембрани сальмонели були зруйновані всього протягом 45 хвилин. Вчені продовжили дослідження і виявили, що сполуки в томатному соку також здатні знищити Salmonella Typhimurium — штам, що викликає несмертельні отруєння.

Вчені зазначають, результати та дослідження зовсім не означають, що для захисту від сальмонели варто галонами пити томатний сік, на жаль, жоден продукт у світі не зможе "творити дива поодинці". Однак команда вважає, що дотримання правил харчової гігієни та введення в раціон помідорів насправді може допомогти запобігти хворобам і харчовим отруєнням.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.