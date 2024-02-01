На Землю впав астероїд: його уламки виявлено і це може бути дуже рідкісний камінь (фото)

Група вчених виявила три метеорити, які впали на Землю після руйнування невеликого астероїда.

Ще 21 січня в небі над Німеччиною, недалеко від Берліна, рано вранці місцеві жителі спостерігали за падінням астероїда, який отримав назву 2024 BX1, що був виявлений за кілька годин до цієї події. Астероїд завширшки 1 метр під час входження в атмосферу вибухнув і розпався на дрібні метеорити. Група вчених виявила три таких метеорити, і припускають, що астероїд, який впав, може бути надзвичайно рідкісним типом космічних каменів, пише Space.

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Про те, що на Землю впаде астероїд, який отримав назву 2024 BX1, NASA повідомило за кілька годин до цієї події. Астероїд, як передбачається, мав ширину 1 метр, під час входження в атмосферу вибухнув і перетворився на вогняну кулю, яку бачили жителі Німеччини. Унаслідок вибуху з'явилися уламки астероїда або метеорити, які впали на території країни.

Ще 21 січня в небі над Німеччиною, недалеко від Берліна, рано вранці місцеві жителі спостерігали за падінням астероїда, який отримав назву 2024 BX1 Фото: Скриншот

Незабаром після падіння астероїда група вчених, які займаються вивченням метеоритів, вирушили на пошуки уламків астероїда 2024 BX1. У результаті їм вдалося виявити 3 метеорити. За словами вчених, зазвичай метеорити легко відрізнити від звичайних земних каменів, адже вони темніші і більш гладкі. Але виявлені метеорити сильно нагадували земні камені, що ускладнило їхній пошук. Поки що вчені займаються класифікацією знайдених уламків, але вони вважають, що ці метеорити можуть бути особливими космічними каменями.

Незабаром після падіння астероїда група вчених, які займаються вивченням метеоритів, вирушили на пошуки уламків астероїда 2024 BX1. У результаті їм вдалося виявити 3 метеорити Фото: space.com

За словами Дениса Віда із Західного Університету, Канада, який займається вивченням метеоритів, астероїд 2024 BX1 належав до групи навколоземних космічних каменів під назвою Аполлони. До того, як впасти на Землю 2024 BX1 відбивав дуже мало світла, а тому його зоряна величина становила 32,8. Таким чином це був один із найбільш тьмяних астероїдів, які коли-небудь виявляли в космосі вчені.

Знайдені метеорити найімовірніше є дуже рідкісним типом космічної породи під назвою обрит. Фото: space.com

Віда вважає, що припущення про масу і розмір астероїда можуть бути хибними, адже знайдені метеорити найімовірніше є дуже рідкісним типом космічної породи під назвою обрит. Виходячи з цього, астероїд 2024 BX 1 міг бути набагато меншим, ніж вважається, і таким чином він може бути одним із найменших астероїдів, які коли-небудь бачили вчені.

За словами Віда, якщо аналіз покаже, що метеорити, які відкололися від астероїда 2024 BX1, є обритами, то в такому разі вони становитимуть лише 1% від усіх відомих метеоритів, що робить їх надзвичайно рідкісним камінням.

Дослідження уламків астероїда також допоможе отримати більше інформації про це каміння, адже кожен тип метеорита походить із певного місця в Сонячній системі та має унікальну історію. Але вчені досі не дійшли єдиної думки, де беруть свій початок обрити. Тому аналіз метеоритів може пролити світло на їхнє походження.

Як уже писав Фокус, астронавти МКС зробили зображення світіння атмосфери Землі. На фотографії видно, як горизонт Землі освітлює золотисте світло.

Також Фокус писав про те, що вчені з NASA нарешті почали дослідження зразків астероїда Бенну, які не могли почати вивчати через те, що вченим не вдавалося 4 місяці відкрити ємність, де зберігалися зразки.