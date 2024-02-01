Підгледіли у мавп. Рожевощокі папуги використовують дзьоб, щоб гойдатися на гілці (відео)

Дослідники виявили вид папуг з абсолютно унікальною ходою — розгойдуються на дзьобі, як мавпи на деревах.

Папуги неймовірно розумні та красиві та вченим багато відомо про їхнє життя, проте цим мініатюрним створінням все ще є, чим нас здивувати. У новому дослідженні вчені вперше виявили дивовижний вид папуг із невідомою раніше ходою — використовують дзьоб, щоб розгойдуватися на гілці, як мавпи, пише IFLScience.

Під час дослідження вчені спостерігали за чотирма рожевощокими нерозлучниками (Agapornis rosiecollis), які пересувалися по гілці за допомогою дзьобів. Команду настільки здивувала поведінка птахів, що вони дійшли висновку — це перший зареєстрований вид, що пересувається таким чином. До слова, більш ранні спостереження також показали, що представники цього виду використовують дзьоб, щоб підійматися по стінах.

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Команда провела два експерименти, щоб дізнатися більше про цікаву ходу птахів. Під час першого експерименту вчені підвісили тонку гілку з натискними пластинами, прикріпленими до дерев'яної платформи. Таким чином ученим вдалося з'ясувати, яка сила припадає на одну кінцівку. Далі дослідники проаналізували рух центру мас, пов'язаних із дзьобом. Загалом було проведено 129 випробувань.

За словами співавтора дослідження Мелоді Янг, гілка в експерименті була занадто тонкою, щоб папуги могли просто ходити по ній, а тому їм довелося проявити винахідливість. Фактично, що менший субстрат, то важче залишатися у вертикальному положенні, не перекидаючись, тож природним рішенням було б залізти під нього і просто повиснути. Однак папуги діяли інакше.

У другому експерименті вчені скоротили довжину опори та повторили експеримент із вимірюваннями — загалом було зафіксовано 500 кроків і 142 спроби. Під час обох експериментів рухи птахів фіксувалися високошвидкісними камерами.

Вчені зазначають, що не проводили жодних додаткових навчальних тестів. Фактично вони просто помістили в бокс усіх чотирьох рожевощоких нерозлучників і всі вони поводилися абсолютно однаково. Після експериментів учені переглянули відео і виявили, що рух починався із захоплення дзьобом гілки, а потім задні ноги відпускали гілку і поверталися вперед із центром маси. Після цього ноги знову захоплюють стрижень, а дзьоб тримає гілку перед собою. Далі цей процес повторюється знову і знову. Автори дослідження також виявили, що сила дзьоба папуг фактично дорівнювала силі лап гібона, яку б він приклав до дерева, погойдуючись на ньому.

Дослідники дійшли висновку, що їм вдалося задокументувати абсолютно новий вид пересування птахів, який відрізняється від усіх інших, де також використовується дзьоб.

Раніше Фокус писав про те, що папуги настільки освоїлися, що створили свої діалекти: втекли з "полону" і захопили Європу.