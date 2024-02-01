Золоті прикраси, монети і надзвичайно рідкісна брошка: британські вчені опублікували звіт (фото)

Британські археологи розповіли про знахідки 2022 року, про які повідомили за ініціативою Британського музею, відомою як PAS (Portable Antiquities Scheme). Серед 53 490 повідомлень найбільше знахідок римського періоду.

Британська Схема переміщення старожитностей (PAS) оприлюднила свій щорічний звіт, який демонструє археологічні знахідки по всій Великобританії. Ця ініціатива, якою керує Британський музей, спрямована на співпрацю з любителями пошуку за допомогою металошукачів та створення бази даних історичних об'єктів, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сер Марк Джонс, директор Британського музею, висловив підтримку відповідальному пошуку скарбів та відзначив важливу роль програми в об'єднанні археологів і пошуковців задля збереження нашої спадщини.

Працюючи у співпраці зі 119 національними та місцевими партнерами, PAS задокументувала 1,5 мільйона об'єктів, доступних для громадськості через онлайн-платформу.

У річному звіті PAS зареєструвала 53 490 нових повідомлень, 94% з яких надійшли від пошуковців. Примітно, що 1 384 заявки кваліфікували як скарби відповідно до Закону про скарби 1996 року.

Фото: PAS

Розподіл за конкретними історичними періодами

Бронзовий вік (1 210 об'єктів): серед визначних знахідок — кам'яний нарукавник, золотий скарб із прикрашеним браслетом і двома золотими смужками, меч із мідного сплаву, гранчаста сокира з гніздом, а також золота застібка для сукні або плаща, якій 3 000 років.

Залізний вік (1 345 предметів): серед знахідок — надзвичайно рідкісна "брошка-маска", повна застібка для ремінця з мідного сплаву, золоті чвертьстатерні монети, "потін" (монети) з мідного сплаву з високим вмістом олова, а також колекція з 26 монет, захованих у крем'яному контейнері.

Римський період (18 495 предметів): римська епоха дала такі скарби, як фігурка сатира з мідного сплаву, скарб посудин з мідного сплаву, срібна ажурна брошка та численні скарби монет.

Раннє середньовіччя (2 774 предмети): серед предметів, що заслуговують на увагу, — прямокутні кріплення з мідного сплаву, золота підвіска-диск, золоті кінці ремінців та пряжка, прикрашена емаллю по шампелю.

Середньовічний період (13 200 предметів): серед знахідок цього періоду — фігурка з мідного сплаву, золотий медальйон у вигляді мініатюрного висячого замка та різьблена кістяна вервиця із зображенням обличчя молодої жінки (можливо, Діви Марії) та черепа (що символізує смертність).

Документування цих артефактів не лише зберігає історію, але й поглиблює наше розуміння різних періодів. PAS слугує життєво важливою ланкою, що об'єднує ентузіастів історії, археологів та широку громадськість. Водночас ця програма нагадує про важливість відповідальних досліджень і цінний внесок тих, хто присвятив себе виявленню скарбів, які збагачують нашу культурну спадщину.

Раніше Фокус писав про археологічне відкриття, що переписує історію Бразилії. Дослідники виявили людські останки і 100 тисяч артефактів.

Також ми розповідали про вперше виявлену тріумфальну арку, присвячену правителю Римської імперії.