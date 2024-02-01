Таємничий гуркіт роками мучив людей: під підозрою риби з рідкою бородою і ріжками (відео)

Дослідник вважає, що зміг розгадати загадку таємничого шуму, який протягом багатьох років не давав місцевим жителям жити спокійно.

Ще 2021 року жителі Південної Тампи (штат Флорида, США) вперше почули таємничий тихий гуркіт, який триває досі. За ці роки вчені так і не змогли розгадати його таємниче походження, але з'явилося безліч теорій: дехто вважав, що чує відгомони вечірки на човні або в клубі, інші підозрювали про існування надсекретного проєкту на базі ВПС, а треті й зовсім підозрювали інопланетян, пише IFLScience.

Так чи інакше минали роки, а проблема все ще залишалася актуальною, поки керівник програми риболовецького господарства з екології та акустики середовища проживання в Морській лабораторії та акваріумі Моут, доктор Джеймс Локаскіо, не запропонував наукове пояснення виникнення шуму. Вчений вважає, що тихий гуркіт насправді міг бути викликаний звуками чорних барабанних риб, які спаровуються.

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За словами Локаскіо, це досить незвичайне і маловідоме явище, а тому місцеві жителі були вельми здивовані. Сьогодні жителі Південної Тампи збирають гроші, щоб купити та встановити підводні мікрофони.

За словами Берегової служби охорони Північної Кароліни, пояснення Лоскаскіо звучить цілком правдоподібно, тому що визначальною характеристикою сімейства барабанних риб є здатність відтворювати звуки, які пульсують, або звуки, що "квакають". Для цього морські мешканці використовують спеціальні м'язи для вібрації плавального міхура, причому кожен вид сімейства видає трохи різні звуки.

Щоб підтвердити цю гіпотезу Локаскіо з колегами планують розмістити мікрофони під водою — це дасть змогу визначити, звідки походить шум. При цьому вартість дослідницького обладнання готові оплатити місцеві жителі, які прагнуть розгадати загадку таємничого гуркоту.

Дослідники зазначають, що звук барабанних риб насправді може бути вельми дратівливим, а дехто й зовсім порівнює його з "тортурами краплями води", які можуть тривати місяцями.

Річ у тім, що шуми, які видає риба-барабан, досить низькі за частотою і досить довгі за довжиною хвилі, щоб проникати через хвилеломи в землю, а потім у будинки на березі моря. У результаті місцеві жителі змушені місяцями терпіти дратівливий "тупіт".

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як звучать льодовики, коли тануть: зловісний гуркіт і бекон, що шкварчить.