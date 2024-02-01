Уникнути проблем із серцем та інсульту: рівень холестерину відіграє в цьому ключову роль

Хвороби серця часто є важкими і небезпечними для життя, а їх виявлення не завжди буває своєчасним, проте контролюючи рівень холестерину і здаючи аналізи ми можемо убезпечити себе.

Холестерин, який часто асоціюється з проблемами зі здоров'ям, відіграє найважливішу, але складну роль у нашому організмі. Оскільки мільйони людей страждають від його високого рівня, наука прагне пояснити нам, що таке холестерин, чому він важливий і як ми можемо ефективно керувати ним, пише The New York Times.

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Холестерин — це вид жиру в крові, який необхідний для здорового функціонування організму, але у великих кількостях він може бути шкідливим. Він виробляється в печінці, а також надходить із такими продуктами, як м'ясо та молоко. Хоча ми часто чуємо про небезпеку високого рівня холестерину, розуміння того, коли потрібно його перевіряти і що саме означають певні цифри, може збити з пантелику.

Холестерин вкрай важливий для створення клітинних мембран і гормонів. Однак занадто велика кількість холестерину, особливо того, який відомий як ЛПНЩ (ліпопротеїн низької щільності), може призвести до таких проблем, як інфаркти та інсульти. Це відбувається тому, що надлишок холестерину може накопичуватися в артеріях, утворюючи бляшки, які блокують кровотік. Високий рівень холестерину зазвичай не проявляється симптомами, тому аналізи життєво важливі для виявлення проблеми на ранній стадії.

Дорослі повинні перевіряти рівень холестерину кожні чотири-шість років, починаючи з 20-річного віку. Тим, у кого є фактори ризику, такі як високий кров'яний тиск або сімейна історія серцевих захворювань, може знадобитися більш часте тестування. Дивно, але ризик серцевих захворювань може початися в ранньому віці, тому дітям у віці 9 або навіть 2 років (за наявності сімейного анамнезу) може знадобитися тестування.

Холестерин вимірюється за допомогою аналізу крові, що виявляє рівень різних його типів: ЛПНЩ (поганий холестерин), ЛПВЩ (хороший холестерин) і тригліцеридів (інший тип жиру). Загальний холестерин — це сума цих показників. Основна увага приділяється ЛПНЩ, ідеальний рівень якого не перевищує 100 мг/дл. Рівень ЛПВЩ, навпаки, має бути вищим, оскільки він допомагає виводити холестерин з організму. Тригліцериди також мають значення, їхній рівень найкраще підтримувати на рівні менше 150 мг/дл.

Дієта відіграє велику роль у контролі рівня холестерину. Вживання продуктів, багатих на розчинну клітковину (наприклад, незбиране зерно і фрукти) і поліненасичені жири (наприклад, горіхи й авокадо), може знизити рівень ЛПНЩ. Фізичні вправи також допомагають знизити рівень ЛПНЩ і підвищити рівень ЛПВЩ. Однак у деяких випадках може знадобитися приймання ліків, таких як статини, особливо якщо зміни способу життя недостатньо або якщо існує високий ризик серцевих захворювань.

Високий рівень холестерину — "тихий" фактор ризику розвитку серцево-судинних захворювань та інсультів. Регулярне тестування та коригування способу життя можуть значно знизити цей ризик. Розуміння рівня холестерину та способів впливу на нього — важливий крок у підтримці здоров'я серця.

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