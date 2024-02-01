Залишать лише хутро та кістки. Скільки часу потрібно піраньям, щоб з'їсти собаку (відео)

Дослідники розповіли, скільки знадобиться піраньям, щоб поглинути собаку, і скільки часу це займе у риб.

Піраньї мають гострі, як бритва, зуби й часто мандрують косяками в кілька десятків особин. Свідоцтва мандрівників, кінематограф і література переконали нас, що ці озброєні гострими зубами риби є надзвичайно небезпечними для людини та всього живого, що зустрінеться на їхньому шляху. Але чи так це насправді? Вчені розповіли, всю правду, пише Live Science.

За словами куратора з поведінки та добробуту акваріума в Новому Орлеані Крістін Грзенди, існує кілька видів цих прісноводних риб, озброєних гострими зубами, і не всі з них м'ясоїдні. Наприклад, червоночереві піраньї (Pygocentrus nattereri), яких часто пов'язують із нападами на людей, насправді всеїдні. Простими словами, вони можуть харчуватися фруктами, рослинами та насінням, але також можуть поглинати ракоподібних, комах, іншу рибу і навіть людей. У їхніх шлунках учені раніше також знаходили залишки птахів, змій і дрібних ссавців.

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Саме червоночереві піраньї є джерелом репутації пожирачів плоті дрібних і великих ссавців. Однак учені зазначають, що близькі родичі піраній, тамбаки (Colossoma macropomum), живляться виключно рослинною їжею і не несуть загрози тваринам і комахам.

Як правило, піраньї живуть групами від 10 до 100 особин, але це не пов'язано з полюванням: насправді вони збиваються в зграї, щоб захищатися від хижаків і захищати територію. І все ж, чи можуть піраньї з'їсти собаку і скільки часу їм знадобиться? За словами старшого акваріуміста Галереї помірного клімату Акваріума Нової Англії Еллісон Вальц-Гілл, одна піранья здатна переміщатися неймовірно швидко і поїдати здобич.

У середньому піраньї важать близько 541 грама і з'їдають 12 грамів їжі за 30 секунд. Якщо уявити, що вони дуже голодні, хижі риби здатні поглинути близько 68 грамів за одне приймання їжі. Якщо в їхньому полі зору опиниться середня собака вагою 22,7 кг, а піраньї будуть занадто голодні — 267 дорослим особинам знадобиться близько 3 хвилин, щоб з'їсти кістки. Зазначимо, що розрахунки було зроблено з урахуванням вирахування 4,5 кг від ваги собаки, оскільки кістки та хутро не приваблюють піраній.

Водночас учені зазначають, що насправді швидкість поїдання здобичі багато в чому залежить від розміру піраній і того, наскільки вони голодні. Однак варто зазначити, що піраньям не часто випадає шанс з'їсти настільки великого ссавця, як собака, а тому вони, ймовірно, віддадуть перевагу легшій і доступнішій здобичі.

Вальц-Хілл також зазначає, що репутація піраній багато в чому перебільшена. Насправді вони нападають на велику здобич лише в тому разі, якщо вона сильно поранена або вже мертва.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли останки піраньї Юрського періоду.