Затонула перлина: ученим вдалося дослідити 600-річний середньовічний торговельний корабель, що затонув

Вдавшись до нових технологій, вчені за допомогою робота змогли більш детально вивчити корабель, який був частиною торгової артерії середньовічної Європи.

У спокійних водах поблизу Авалдснеса, невеличкого села на норвезькому острові Кармьой, лежить шматочок історії, що заінтригував як учених, так і любителів. 600-річний середньовічний корабель, відомий як "Корабель Авалдснеса", покоїться на мілководді, зберігаючи в собі таємниці минулого, які ще належить розгадати. Це місце, глибина якого в місці його стоянки становить менш як метр, стало об'єктом нещодавніх наукових досліджень, мета яких — пролити світло на деталі, що залишалися прихованими протягом століть.

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Команда дослідників з Університету Ставангера і Ставангерського морського музею використовувала сучасні технології, щоб глибше зануритися в таємницю корабля "Авалдснес". За допомогою автономного надводного апарату (АНД) — різновиду роботизованого човна, вони змогли зібрати докладні дані про це місце. Цей інноваційний підхід дав їм змогу створити точну 3D-модель затонулого корабля, яка дає уявлення про конструкцію судна та обставини його затоплення.

Значення цього корабля полягає не тільки в його віці, а й у майстерності виготовлення. Корабель з Авалдснеса, який описують як "прекрасне судно", збудоване майстерними суднобудівниками, імовірно, був частиною жвавої торговельної мережі середньовічного періоду. Сам Авалдснес був центром влади і торгівлі з раннього бронзового століття до кінця Середньовіччя, його відвідували представники Ганзейського союзу, впливової групи купецьких гільдій і міст.

Корабель, імовірно, торгове судно середнього розміру, був побудований близько 1395 року на території сучасної Польщі. На жаль, на нього чекав передчасний кінець — він затонув через пожежу на борту приблизно між 1399 і 1415 роками. Знахідки вовни тварин і моху, які використовували як герметик між дошками, а також гілок, які, можливо, використовували для захисту вантажу, малюють картину судна, не просто призначеного для торгівлі, а й пристосованого до суворих умов морської подорожі.

Це недавнє дослідження дає змогу зазирнути в минуле, демонструючи передові технології та ретельну майстерність того часу. Використання сучасних методів дослідження, таких як АНД, підкреслює еволюцію археологічних методів, даючи змогу дослідникам розкривати та розуміти складність стародавніх артефактів у такий спосіб, який був неможливий раніше. Знахідки не тільки поповнюють наші знання про середньовічне суднобудування і торгівлю, а й відчиняють двері для подальших досліджень у галузі морської археології.

Доля корабля з Авалдснеса — це свідчення багатої історії, що лежить під водою і чекає свого часу. Він служить мостом, що з'єднує сучасність з тим часом, коли Авалдснес був процвітаючим торговельним центром, який відігравав найважливішу роль в економічному і політичному ландшафті середньовічної Європи. Постійне вивчення цього затонулого корабля не тільки збагачує наше розуміння минулого, а й підкреслює важливість збереження і вивчення нашої підводної культурної спадщини для майбутніх поколінь.

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