Розшифровуючи сновидіння: вчені розповіли про те, чому ми часто бачимо сни

Навіть якщо вранці нам складно пригадати, чи снилося нам щось вночі, наука стверджує, що сни — це постійний наш супутник і щоночі ми бачимо їх по дві години.

Багато хто з нас коли-небудь прокидався від сну про політ або появу у важливому місці без штанів. Сновидіння — найцікавіша частина людського життя, вони відбуваються уві сні з найрізноманітнішими подіями, від буденних до відверто дивних. Попри спільність снів, їхня мета і значення спантеличували людей протягом століть, пише IFLScience.

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Сни бувають різних форм і розмірів — від неясних, швидкоплинних вражень до хитромудрих історій, що розігруються уві сні. Ці нічні оповіді можуть бути настільки яскравими, що ми навіть можемо усвідомити, що бачимо сон під час його виконання — це явище відоме як люцидне сновидіння, каже Девід Біллінгтон, психотерапевт і директор Інституту дослідження сновидінь. Під час сновидінь мозок працює майже так само активно, як і під час неспання, особливо в ділянках, пов'язаних із візуалізацією, запам'ятовуванням і рухом, хоча, на щастя, наше тіло зазвичай паралізоване під час сновидінь, щоб ми не могли їх розігрувати.

Більшість наших сновидінь відбувається під час сну зі швидким рухом очей (REM) — стадії, коли ми бачимо найяскравіші сни. У середньому ми проводимо уві сні близько двох годин щоночі. Причини, через які ми бачимо сни, досі викликають суперечки серед учених. Одні вважають, що сни допомагають нам справлятися з емоціями і вирішувати проблеми, інші вважають, що вони взагалі не виконують жодної біологічної функції.

Значення снів ще більш загадкове і суб'єктивне. Стародавні культури вважали сни ознаками або посланнями богів, тоді як Зигмунд Фрейд вважав, що вони є вираженням пригнічених бажань. Сьогодні серед психологів немає єдиної думки щодо універсального значення снів, але часто вважається, що вони відображають наші турботи, емоції та переживання під час неспання. Сни можуть бути вікном у нашу підсвідомість, відкриваючи нам розуміння себе, яке ми можемо не усвідомлювати.

Аналіз снів може стати потужним інструментом у психотерапії, допомагаючи людям глибше зрозуміти свій внутрішній світ. Сни можуть посилювати наші поточні проблеми, даючи змогу психотерапевтам досліджувати глибинні питання. Деякі теорії припускають, що сни служать еволюційній меті, даючи нам змогу відпрацьовувати реакції на потенційні загрози в безпечній обстановці, що може мати переваги для виживання.

Нічні кошмари, особливо повторювані, можуть свідчити про невирішені травми або інші психологічні розлади. Вони також можуть вказувати на пригнічувані думки або почуття, тому їх варто обговорити з фахівцем.

Цікаво, що, ділячись своїми снами, ми можемо ненавмисно розкрити іншим аспекти самих себе, оскільки сни часто сповнені метафор і символів, які відображають наші глибокі думки і почуття, каже Біллінгтон. Хоча уважне ставлення до снів може бути корисним, експерти радять не надто перейматися тлумаченням кожної деталі. Зрештою, хороший сон має першорядне значення.

Загалом, хоча в науці про сни, як і раніше, більше запитань, ніж відповідей, очевидно, що вони відіграють важливу роль у нашому емоційному і психологічному житті. Будучи джерелом натхнення, вікном у нашу підсвідомість або просто відображенням наших повсякденних турбот, сни залишаються однією з найбільших загадок людської свідомості, пропонуючи нескінченну інтригу тим, хто готовий поміркувати над їхніми глибинами.

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