Відповідь була у нас під ногами: виявлено приховану деталь, що розповідає про походження життя

Учені виявили унікальну сполуку в надрах землі, яка дала змогу розгадати одну з головних таємниць появи життя на землі та дала змогу уявити, в яких умовах воно зароджувалося.

Глибоко в стародавніх породах Землі вчені виявили крихітні кристали, які можуть розкрити секрети зародження життя. Дослідники з Університету Західної Австралії та Кембриджського університету зробили революційне відкриття в породах віком 3,5 мільярда років, знайдених у західноавстралійському регіоні Пілбара. У цьому районі, відомому своєю добре збереженою корою ранньої Землі, були виявлені мінерали, які можуть пояснити, чому фосфор так важливий для життя і як перші будівельні блоки РНК могли бути зібрані глибоко під водою, пише ScienceAlert.

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Використовуючи передові методи візуалізації, команда виявила несподівані мінерали в цих древніх каменях. Серед типової суміші кварцу і гематиту, що надає породам Пілбари характерного червоного відтінку, вони виявили нанокристали гриналіту — мінералу, багатого залізом, кремнієм і киснем. Цей гриналіт, який, як вважається, виник із гідротермальних джерел мільярди років тому, має унікальну структуру з борозенками, які могли допомогти вирівняти компоненти, необхідні для формування РНК — молекули, необхідної для життя.

Гідротермальні джерела, відомі своїми екстремальними умовами і хімічним багатством, як вважається, були родючим ґрунтом для ранніх форм життя. Гарячі, насичені мінералами води ідеально підходили для розвитку складних хімічних реакцій, можливо, зокрема, для утворення найбільш ранніх молекул життя.

Крім того, присутність серед стародавніх порід фторапатиту, мінералу, що містить фосфор, проливає світло на давню загадку. Попри свою рідкість у сучасних океанах, фосфор є ключовим елементом багатьох біологічних структур, включно з ДНК. Отримані дані дають змогу припустити, що гідротермальні джерела могли бути значним джерелом фосфору в ранніх океанах, що дає правдоподібне пояснення його багатої ролі в хімії життя.

Це відкриття не тільки дає уявлення про умови, в яких могло зародитися життя, а й підкреслює складну взаємодію мінералів і органічних молекул у ранній історії Землі. Дослідження відкриває нові можливості для розуміння походження життя та унікальної ролі геології Землі в забезпеченні необхідних інгредієнтів для його процвітання.

Раніше Фокус писав про те, як утворюються відбитки пальців на руках. Нове дослідження показало, що за формування відбитків пальців у людини відповідають три сигнальні молекули.

Також Фокус писав що, вчені виявили механізм у мозку, що дозволяє розуміти складні реченння та інші мови. Новаторське дослідження пролило світло на те, як дві мережі мозку працюють разом для розшифровки складних речень, прокладаючи шлях до кращого розуміння засвоєння мови. Його дані можуть бути використані для боротьби з дислексією.