Під озером кохання маорі знайшли незвичайний "скарб": хто приніс сюди "золото дурнів" (фото)

Дослідники склали нові карти озера і виявили приховану під ним гідротермальну систему, яка виявилася магнітною аномалією.

Озеро Роторуа розташоване в серці сплячого вулкана на Північному острові Нової Зеландії і є місцем дії однієї з найвідоміших любовних історій новозеландських маорі. У новому дослідженні вчені вперше нанесли його на карту і помітили дещо незвичайне: дивну магнітну аномалію, пише Live Science.

Легенда свідчить, що саме на цьому місці дочка впливового вождя подолала заборонене кохання, перепливши озеро, щоб возз'єднатися з молодим озером. Однак це місце також становить інтерес і для науки — воно відоме своєю гідротермальною активністю.

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У новій роботі команда з науково-дослідного інституту GNS Science у Новій Зеландії нанесла на мапу дно озера і виявила щось дивовижне: кратери вивержень, стародавню річку, а також велику магнітну аномалію в південній частині озера. Вважається, що нові карти вперше доводять, що гідротермальні системи материка Роторуа також простягаються в самі глибини озера.

За словами співавтора дослідження Корнела де Ронда, вченим вдалося скласти карту, що охоплює 55 квадратних кілометрів, тобто 68% дна озера. Для цього вчені використовували багатопроменевий ехолокатор, а також провели низку магнітних досліджень, у результаті яких їм і вдалося виявити аномалію.

Команда зазначає, зазвичай, коли по поверхні вулканічних порід проводять магнітометрами, отримують дуже позитивні аномалії, проте в цьому випадку все було навпаки — вони виявили негативні аномалії. Передбачається, що це пов'язано з дуже низькою магматичною сприйнятливістю.

Зображення, що показує велику магнітну аномалію в південній частині озера Фото: Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited

Зазвичай вулканічні породи містять високомагнітний мінерал магнетит, проте команда вважає, що в озері Роторуа гідротермальні рідини пройшли через породу і зрештою перетворили магнетит на пірит, також відомий як золото дурнів, який майже не має магнітного сигналу. Відомо, що цей процес здатний значно зменшити магнітний сигнал, а тому пояснює магнітну аномалію.

У цій області також були знайдені інші свідчення магнітної аномалії. Наприклад, карта теплового потоку показала тепло, яке, ймовірно, являє собою гарячу воду, що підіймається на дно озера знизу. Крім того, вчені виявили кратери, які, ймовірно, є кратерами гідротермальних вивержень.

Цікаво, що попри всю цю гідротермальну активність, температура води в озері в середньому становить лише 14 градусів за Цельсієм. Вважається, що це пов'язано з розмірами озера — у ньому достатньо прохолодної води, щоб протидіяти теплу, яке підіймається з надр планети.

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