Ігнорують лоток і псують меблі: чому насправді кішки шкодять у домі

Дослідники вважають, наші улюбленці насправді не такі вже й злісні та дріб'язкові, а дивна поведінка пояснюється зовсім іншими мотивами.

У всіх власників були дні, коли їхні кішки, здавалося, поводяться надзвичайно дріб'язково, як поганий сусід по кімнаті: вони ігнорують лоток, дряпають дорогоцінний диван і займаються іншим шкідництвом, пише Inverse.

Однак експерти попереджають, людям не варто так олюднювати улюбленців. Насправді наші улюбленці зовсім не мстиві та злісні: їхні вчинки можуть нас засмутити, проте насправді тварини демонструють так зовсім не своє обурення, а невпевненість.

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За словами професорки здоров'я та поведінки тварин в Університеті довкілля Юніті (США) Крістін Вітале, зазвичай у всіх небажаних поводжень улюбленців є вирішальний спільний фактор. Цілком імовірно, що за допомогою шкідництва ваша кішка насправді намагається привернути вашу увагу: вона самотня, тривожна або невпевнена.

Хворі або в стресі

Учені зазначають: дрібне шкідництво вихованця може бути вираженням тривоги та невпевненості у відповідь на зміни. Вітале зазначає, що нерегулярна поведінка тварини, особливо коли йдеться про фізіологічні процеси, може бути ознакою хвороби вашого вихованця.

Експертка радить звернути увагу, як часто кішки повторюють ту чи іншу дію. Наприклад, одноразове сечовипускання за межами лотка може бути відхиленням від норми, тоді як постійна така поведінка свідчить про те, що вам слід звернутися до ветеринара. Те ж саме стосується й блювоти: не варто турбуватися в разі одноразового прояву такої поведінки, проте постійна блювота вимагає консультації в лікаря. Інші зміни звичок також можуть бути свідченням того, що вам слід звернутися по медичну допомогу.

Якщо ваша кішка не хвора, варто переконатися, що вона не відчуває стресу, наприклад, через зміну навколишнього середовища. Наприклад, це може бути пов'язано з візитом нової людини, будівництвом усередині або зовні будинку, а також зовнішніми факторами за вікном.

За словами Вітале, коли кішки відчувають тривогу, вони можуть демонструвати деякі неналежні дії, щоб пережити це.

Фокус на невеликі зміни

Якщо медичні причини поведінки тварини виключені, Вітале радить подивитися на "розподіл ресурсів". Наприклад, варто звернути увагу на те, де розташований туалетний лоток — можливо, він занадто ізольований, щоб тварини могли відчувати свій запах.

Сечовипускання — природна поведінка тварини, що дає їй змогу мітити територію, а тому є ймовірність, що ігнорування лотка є способом "позначити центральніше місце в будинку". В такому разі варто розглянути ймовірність перенесення лотка або ж додавання в кімнату кігтеточки, щоб тварина могла залишити свій запах.

Водночас учені не радять використовувати покарання, щоб не зміцнювати асоціації тварини. За словами Вітале, особливо погано така ситуація може позначитися на стосунках кішки та людини, якщо шкідництво є реакцією на стрес.

Однак експертка рекомендує використовувати позитивне підкріплення, наприклад, якщо тварина використовує кігтеточку замість дивана та перестає ігнорувати лоток — цей сигнал може виявитися набагато сильнішим для улюбленця.

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