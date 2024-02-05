Телескоп Вебб заглянув у майбутнє: що буде з Сонячною системою після смерті Сонця (фото)

Астрономи вперше безпосередньо побачили, що залишиться після того, як Сонце перетвориться на білого карлика.

Космічний телескоп Вебб відомий тим, що може спостерігати далеке минуле нашого Всесвіту, але тепер він зміг "зазирнути в майбутнє" і побачив, що буде з нашою Сонячною системою після смерті Сонця. У результаті нового спостереження за двома мертвими зірками астрономи вперше побачили, який вигляд матиме Сонячна система, завдяки виявленню безпосередньо двох планет, які обертаються навколо зірок білих карликів, пише Space.

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Через приблизно 5 млрд років у Сонця закінчиться паливо для підтримки термоядерного синтезу в його ядрі. У результаті зірка спочатку перетвориться на червоного гіганта, коли поглине Меркурій, Венеру, Землю і Марс, а потім викине зовнішні шари плазми в космос, унаслідок чого утвориться планетарна туманність. А в центрі туманності перебуватиме маленька мертва зірка білий карлик — це все, що залишиться від Сонця. Вважається, що такі планети, як Юпітер і Сатурн, переживуть смерть Сонця і будуть обертатися далі навколо мертвої зірки.

Більшість виявлених планет поза Сонячною системою були знайдені за допомогою провалів у світлі зірок, коли планети проходять на їхньому тлі або за допомогою коливань зірок, які викликає гравітація планет. Але дуже рідко астрономи виявляють планети безпосередньо.

Через приблизно 5 млрд років у Сонця закінчиться паливо для підтримки термоядерного синтезу в його ядрі. У результаті зірка спочатку перетвориться на червоного гіганта, коли поглине Меркурій, Венеру, Землю і Марс Фото: wikipedia

Саме напряму астрономам вдалося виявити по одній планеті, які обертаються навколо білих карликів за допомогою космічного телескопа Вебб. Обидві планети мають масу, яка в 1-7 разів більша за масу Юпітера. При цьому за іншими характеристиками вони дуже схожі на газовий гігант із нашої Сонячної системи. Тобто астрономи виявили приблизний вигляд Сонячної системи на прикладі двох інших планетарних систем, після смерті зірки.

Напряму астрономам вдалося виявити по одній планеті, які обертаються навколо білих карликів за допомогою космічного телескопа Вебб. Ілюстрація Фото: space.com

Поки що обидві планети вважаються кандидатами на звання екзопланет, адже потрібно підтвердити їхній статус. Вони обертаються навколо білих карликів під назвою WD 1202-232 і WD 2105-82. Одна планета перебуває на відстані від мертвої зірки, яка перевищує в 11,5 разів відстань від Землі до Сонця. Відстань іншої планети в 34,5 раза перевищує той самий параметр.

У результаті нового спостереження за двома мертвими зірками астрономи вперше побачили, який вигляд матиме Сонячна система, завдяки виявленню напряму двох планет, які обертаються навколо зірок білих карликів Фото: space.com

За словами вчених, виявлення цих планет показує, що може статися з Юпітером і Сатурном після смерті Сонця. Тобто ці планети перебуватимуть приблизно на такій самій відстані від білого карлика внаслідок орбітального зміщення. Якщо автори дослідження підтвердять факт того, що вони знайшли саме планети, то це буде перший прямий доказ того, як Юпітер і Сатурн переживуть смерть нашої зірки.

Виявлення цих планет показує, що може статися з Юпітером (на фото) і Сатурном після смерті Сонця Фото: NASA

Також учені зробили ще одне важливе відкриття. Хімічний склад білих карликів вказує на те, що астероїди, які кружляли навколо звичайної зірки, після її смерті впали на білий карлик. Тобто те ж саме може статися і з поясом астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером. Учені вважають, що гравітація газових гігантів спрямовує до мертвої зірки космічне каміння.

Науковці вже почали вивчати склад атмосфери та температуру виявлених світів, адже вважають, що це все-таки планети. Перші дані показали, що характеристики планет не зовсім відповідають тому, що очікували знайти астрономи. І це може повністю змінити уявлення про такі газові гіганти.

Космічний телескоп Вебб відомий тим, що може спостерігати далеке минуле нашого Всесвіту, але тепер він зміг, можна сказати, зазирнути в майбутнє і побачив, що буде з нашою Сонячною системою після смерті Сонця Фото: space.com

Також особливості двох екзопланет вказують на можливість того, що навколо них обертаються супутники. Якщо це так, то це будуть лише третій і четвертий супутник екзопланети, який знайшли в нашій галактиці. Хоча, як уже писав Фокус, вчені досі сперечаються про те, чи були насправді виявлені перші супутники у планет поза Сонячною системою.

Також Фокус писав про те, що астрофотограф зробив знімок загадкового явища на Сонці, яке не можуть точно пояснити астрономи.