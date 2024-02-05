Раптове пробудження. Лікар написав способи боротьби з нічними судомами

Сон — невід'ємна частина нашого життя, але є багато чинників, які йому заважають. Один із них можна вирішити дуже простими шляхами.

Прокинутися посеред ночі від того, що м'язи ніг зводить судомою, — це те, чого багато хто волів би уникнути. Цей феномен часто називають "конем Чарлі" — раптове, сильне стиснення м'язів ніг, особливо литкових. Ці судоми легко порушують сон, але лікарі давно знають методи боротьби з такою недугою, пише Fox News.

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Судома — це мимовільний м'язовий спазм, який призводить до болісного, тягнучого відчуття, що часто виникає в литкових м'язах. Вони можуть тривати від кількох хвилин до набагато тривалішого часу, причому в різних людей вони можуть сильно відрізнятися. Хоча точна причина нічних судом у ногах залишається дещо невловимою, певні умови та види діяльності були визначені як потенційні тригери. Такі чинники, як зневоднення, напружені фізичні навантаження, дисбаланс електролітів і навіть побічний ефект від перевтоми або звичної удорки, можуть сприяти виникненню судом.

Медичні умови також відіграють роль у частоті та інтенсивності судом ніг, каже Майк Севілла, сімейний лікар з Огайо. Наприклад, гіпотиреоз може бути основною причиною, що підкреслює важливість регулярних обстежень, щоб переконатися, що рівень гормонів щитовидної залози збалансований. Крім того, люди із синдромом неспокійних ніг можуть відчувати симптоми, що нагадують судоми, що ще більше ускладнює картину.

Незважаючи на дискомфорт, існують прості засоби для боротьби із судомами ніг. Легкі розтяжки або масаж ураженої ділянки можуть принести негайне полегшення. Прикладання тепла до зведеного судомою м'яза або використання безрецептурних знеболювальних препаратів, таких як ібупрофен, також є ефективними стратегіями. Для тих, кого часто турбують судоми ніг, дуже важливо проконсультуватися з медичним працівником. Лікар може провести ретельне обстеження, щоб виключити серйозніші захворювання, й обговорити індивідуальні варіанти лікування, включно з рецептурними препаратами для важчих випадків.

Загалом нічні судоми в ногах можуть завдавати незручностей, але розуміння їхніх можливих причин і знання ефективних методів боротьби з ними може значно полегшити їхні наслідки. Ведення здорового способу життя, дотримання режиму харчування та звернення до лікаря, коли судоми стають регулярними, — це ключові кроки до того, щоб звести до мінімуму їхнє порушення сну та загального самопочуття.

Раніше Фокус писав про те, що сильні ноги можуть знизити ризик серцевої недостатності. У новому дослідженні виявлено зв'язок між потужними м'язами ніг і зниженням ризику серцевої недостатності після інфаркту.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.