Головне — не перестаратися: вчені розповіли, скільки потрібно ходити, щоб бути здоровим

Вважається, що кількість кроків, необхідних для зміцнення здоров'я, варіюється в діапазоні від 10 000 до 20 000, але недавні дослідження ставлять під сумнів це твердження.

Поширена думка про те, що щодня потрібно робити 10 000 кроків, не така однозначна для наукового світу, як може здатися на перший погляд. Ця цифра спочатку була взята з японської маркетингової кампанії 1965 року, присвяченій крокоміру, і відтоді стала світовим еталоном щоденної активності. Але останні дослідження показують, що магічна цифра для користі здоров'ю може бути нижчою, пише Newsweek.

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Ходьба давно відома своїми перевагами для здоров'я, включно зі зміцненням серця, допомогою в управлінні вагою, поліпшенням настрою і підвищенням ясності розуму. Це вид фізичних вправ, який легко почати, доступний людям різного віку і може виконуватися в будь-якому місці. Проходження трохи менше 4 000 кроків на день пов'язане з нижчим ризиком смерті від будь-яких причин, а щоденне проходження близько 2 300 кроків може знизити ризик серцево-судинних захворювань. Ба більше, ходьба близько 8900 кроків на день може допомогти уповільнити зниження когнітивних здібностей у тих, хто перебуває в групі ризику.

Однак прагнути до 10 000 кроків щодня може не кожен. За словами Ліндсі Боттомс, експерта з фізичних вправ і фізіології здоров'я, перевищення 7 500 — 8 500 кроків не призводить до істотного зниження ризику смертності або серцево-судинних захворювань. Ба більше, дослідження показали, що у жінок, які проходять близько 4 400 кроків на день, уже спостерігається зниження рівня смертності, каже Боттомс. Це натякає на те, що більш доступною метою може бути щоденна ходьба щонайменше 7 000 кроків, а потім поступове збільшення кількості кроків, якщо ця мета вже досягнута.

Крім підрахунку кроків, важливо скоротити час сидячої роботи. Поділ тривалих періодів сидіння на короткі прогулянки або стояння може значно поліпшити ваше здоров'я. Боттомс підкреслює, що важливо бути активним у будь-якому вигляді, відповідно до рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я для дорослих — займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичними вправами помірної інтенсивності або 75 хвилин енергійними вправами, а також вправами, що зміцнюють м'язи.

Тож, незважаючи на те, що більше ходити пішки корисно, слід змістити акцент з виконання певної кількості кроків на включення більшої фізичної активності до свого розпорядку дня будь-яким зручним для вас способом. Чи то прогулянка з собакою, чи то вибір більш далекого місця для паркування, чи то вставання під час телефонних розмов — кожен крок і активність є важливим елементом на шляху до здорового способу життя.

Раніше Фокус писав про те, чому ж так важко ходити по піску. З одного боку, ходьба або біг по піску вимагає більше енергії, але з іншого боку таким чином можна допомогти своєму організму відновитися після травм.

Також Фокус писав про те, який суглоб дав людині перевагу перед мавпами. Ходьба і біг на двох ногах — це подвиг, що відрізняє нас від наших найближчих родичів — мавп. Цілком можливо, він завдячує своїм походженням пружинистому склепінню людської стопи.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.