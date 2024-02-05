NASA провело випробування безпілотних вертольотів: технологія для повітряних електричних таксі (фото)

Дослідники перевіряли, чи можуть 2 вертольоти уникнути зіткнення з іншими віртуальними літаючими транспортними засобами.

Два безпілотні вертольоти успішно завершили 12 тестових польотів, намагаючись обійти понад 150 віртуальних літаючих транспортних засобів. У такий спосіб вчені з NASA перевірили системи, які будуть використовуватися в майбутніх повітряних електричних таксі, пише Live Science.

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Нещодавно NASA повідомило про те, що ще в жовтні минулого року два модифіковані безпілотні гелікоптери провели випробування того, як на практиці працюють різні програмні модулі для автономних польотів, створені вченими з NASA.

Це випробування автономних систем для безпілотних літальних апаратів, таких як майбутні електричні повітряні таксі, було проведене NASA у співпраці з Управлінням перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США і компанією Sikorsky, яка створила вертольоти (ця компанія є частиною Lockheed Martin).

Науковці з NASA вважають, що програмне забезпечення, яке перевіряли під час тестових польотів, використовуватиметься в майбутніх безпілотних повітряних таксі, що використовуватимуть систему вертикального зльоту та посадки. Можливо, це звучить як фантастика, але Федеральне управління цивільної авіації США вже почало опікуватися питаннями регулювання таких польотів, адже перші електричні повітряні таксі мають з'явитися в США вже 2028 року.

Науковці з NASA вважають, що програмне забезпечення, яке перевіряли під час тестових польотів, використовуватиметься в майбутніх безпілотних повітряних таксі, що використовують систему вертикального зльоту та посадки. Можливо це звучить як фантастика, але Федеральне управління цивільної авіації США вже почало перейматися питаннями регулювання таких польотів, адже перші електричні повітряні таксі мають з'явитися в США вже 2028 року. Фото: Live Science

В експерименті NASA брали участь два модифіковані гелікоптери S-76B і OPV Black Hawk. Обидва оснастили п'ятьма програмними модулями, які керували різними аспектами автономного польоту. При цьому на кожному вертольоті також було встановлено звичайну систему автоматизації польоту.

Загалом вертольоти здійснили 12 успішних польотів тривалістю 30 годин. Під час випробувань вертольоти занурили у віртуальний світ, у якому вони повинні були слідувати за заданими маршрутами і не зіткнуться з понад 150 віртуальними літаючими транспортними засобами.

В експерименті NASA брали участь два модифіковані вертольоти S-76B і OPV Black Hawk Фото: NASA

Модулі програмного забезпечення коригували висоту, швидкість і напрямок польоту, щоб уникнути зіткнень як з віртуальними сусідами, так і з іншим вертольотом. На борту кожного вертольота все ж перебували пілоти і вчені з NASA, які стежили за польотом за допомогою спеціальних планшетів.

Пілоти стежили за тим, наскільки добре вертольоти реагують на команди, створені програмним забезпеченням, а науковці оцінювали, як різні компоненти програмного забезпечення працюють разом, щоб безпечно керувати польотом. Також учені та пілоти оцінювали, наскільки добре люди взаємодіють з автономними системами польоту.

Вважається, що майбутні повітряні електричні таксі будуть набагато тихішими за звичайні вертольоти, зможуть вмістити більше пасажирів і будуть більш енергоефективними.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що розкрили одну з головних загадок минулого століття, а саме таємницю зникнення знаменитої льотчиці Амелії Ерхарт. Передбачається, що було виявлено її літак, який затонув у водах Тихого океану.

Також Фокус писав про те, що вертоліт NASA зазнав аварії на Марсі і тепер вчені мають намір провести унікальний експеримент, щоб з'ясувати, що ж стало причиною катастрофи.