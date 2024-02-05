Уособлюють минуле, теперішнє і майбутнє: всередині 675-річної буддійської статуї знайшли папір ваші
У Японії всередині буддійської статуї виявили традиційний японський папір ваші. Вважається, що цю статую створили у 1384 році, коли завершили будівництво дерев'яної пагоди храму.
Стародавня буддійська статуя з храму Мьо-ін у Фукуямі, Японія, нещодавно відкрила захопливу таємницю — сторінки традиційного японського паперу "ваші", прикрашені зображеннями шанованих релігійних діячів. Ваші отримав світове визнання у 2014 році, коли ЮНЕСКО включила його до переліку усної та нематеріальної спадщини людства, пише Arkeonews.
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Відомий своєю стійкістю до розриву та напівпрозорістю, а також приємною текстурою, папір ваші є невіддільною частиною різних японських мистецтв, таких як орігамі, сьодо (каліграфія) та укійо-е (гравюри).
Її виявили під час демонтажу статуї Будди, визнаної префектурою Хіросіми важливим культурним надбанням, для проведення необхідних ремонтних робіт. Папір, витягнутий зі статуї, можна розділити на три типи.
Перший набір складається з десяти аркушів ваші, кожен розміром 23 на 16 сантиметрів, перев'язаних між собою паперовим шнурком. На цих аркушах є численні зображення Будди, Бхайсадж'яґуру та Кшітіґарбги, ймовірно зроблені печатками.
Другий набір складається з менших аркушів паперу, прикрашених буддійськими зображеннями, тоді як третій — це один аркуш паперу з буддійським візерунком та ієрогліфами.
Представник відділу культурної промоції Фукуями зазначив, що чорнильні зображення Будди зазвичай зображують одну фігуру, відтиснуту кілька разів. Однак у цьому випадку зображення трьох різних постатей — Будди Шак'ямуні, Якуші Ньораї (Бхайсадж'яґуру) та Дзідзьо Босацу (Кшітіґарбга) — були включені в одну печатку одночасно, що є рідкісним явищем.
"Вони уособлюють три світи: минуле, теперішнє і майбутнє", — пояснив представник музею. Він додав: "Нам ще належить провести багато досліджень".
Заснований у 807 році Кобо Дайсі, також відомим як Кукай, японським буддійським монахом і каліграфом, храм Мьо-ін може похвалитися багатою історією. Вважається, що дерев'яна сидяча статуя, яка є центром поклоніння в храмі, була створена близько 1348 року, що збігається із завершенням будівництва п'ятиповерхової пагоди Мьо-ін у 1384 році.
Служителі храму оптимістично налаштовані, що це відкриття допоможе зрозуміти обставини будівництва дерев'яної пагоди понад шість століть тому. В міру того, як дослідники заглиблюються в це давнє одкровення, поєднання традиційного мистецтва, релігійного символізму та історичного значення продовжує захоплювати як науковців, так і допитливих.
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