Уособлюють минуле, теперішнє і майбутнє: всередині 675-річної буддійської статуї знайшли папір ваші

У Японії всередині буддійської статуї виявили традиційний японський папір ваші. Вважається, що цю статую створили у 1384 році, коли завершили будівництво дерев'яної пагоди храму.

Стародавня буддійська статуя з храму Мьо-ін у Фукуямі, Японія, нещодавно відкрила захопливу таємницю — сторінки традиційного японського паперу "ваші", прикрашені зображеннями шанованих релігійних діячів. Ваші отримав світове визнання у 2014 році, коли ЮНЕСКО включила його до переліку усної та нематеріальної спадщини людства, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомий своєю стійкістю до розриву та напівпрозорістю, а також приємною текстурою, папір ваші є невіддільною частиною різних японських мистецтв, таких як орігамі, сьодо (каліграфія) та укійо-е (гравюри).

Фото: Arkeonews

Її виявили під час демонтажу статуї Будди, визнаної префектурою Хіросіми важливим культурним надбанням, для проведення необхідних ремонтних робіт. Папір, витягнутий зі статуї, можна розділити на три типи.

Перший набір складається з десяти аркушів ваші, кожен розміром 23 на 16 сантиметрів, перев'язаних між собою паперовим шнурком. На цих аркушах є численні зображення Будди, Бхайсадж'яґуру та Кшітіґарбги, ймовірно зроблені печатками.

Другий набір складається з менших аркушів паперу, прикрашених буддійськими зображеннями, тоді як третій — це один аркуш паперу з буддійським візерунком та ієрогліфами.

Фото: Fukuyama City

Представник відділу культурної промоції Фукуями зазначив, що чорнильні зображення Будди зазвичай зображують одну фігуру, відтиснуту кілька разів. Однак у цьому випадку зображення трьох різних постатей — Будди Шак'ямуні, Якуші Ньораї (Бхайсадж'яґуру) та Дзідзьо Босацу (Кшітіґарбга) — були включені в одну печатку одночасно, що є рідкісним явищем.

"Вони уособлюють три світи: минуле, теперішнє і майбутнє", — пояснив представник музею. Він додав: "Нам ще належить провести багато досліджень".

Заснований у 807 році Кобо Дайсі, також відомим як Кукай, японським буддійським монахом і каліграфом, храм Мьо-ін може похвалитися багатою історією. Вважається, що дерев'яна сидяча статуя, яка є центром поклоніння в храмі, була створена близько 1348 року, що збігається із завершенням будівництва п'ятиповерхової пагоди Мьо-ін у 1384 році.

Служителі храму оптимістично налаштовані, що це відкриття допоможе зрозуміти обставини будівництва дерев'яної пагоди понад шість століть тому. В міру того, як дослідники заглиблюються в це давнє одкровення, поєднання традиційного мистецтва, релігійного символізму та історичного значення продовжує захоплювати як науковців, так і допитливих.

Раніше Фокус розповідав про найпростішу у світі мову. Вона складається всього зі 137 слів і нею дійсно можна спілкуватися.

Також ми писали про аналіз ДНК мінойців, який виявив неочікувані сімейні зв'язки. Вчені дізналися, що мінойці часто одружувалися з родичами.