Неможливо сказати, чи настав уже новий пік активності Сонця: ми дізнаємося тільки через 7 місяців

Експерти кажуть, що про те, що настав сонячний максимум, можна буде дізнатися тільки через кілька місяців після того, як він почнеться.

Весь минулий рік різні дослідження показували, що піск сонячної активності або сонячний максимум має настати вже на початку цього року. На це вказували різні чинники. Поки що вчені вважають, що пік активності Сонця ще наближається, але коли ж він настане? Про це пише Space.

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Сонце поступово набирає силу, наближаючись до найвищого рівня своєї активності, тобто сонячного максимуму, який настає приблизно в середині 11-річного сонячного циклу. Черговий, 25-й сонячний цикл розпочався 2019 року.

Сонячний цикл описує період сонячної активності, що зумовлений магнітним полем Сонця і визначається підвищеною кількістю сонячних плям на поверхні зірки та сонячних спалахів, унаслідок яких відбувається потужний викид енергії та сонячних частинок.

Але вчені не зможуть встановити, чи настав сонячний максимум, принаймні, протягом семи місяців після того, як це сталося. Чому так відбувається, пояснили експерти з Координаційного центру космічної погоди Європейського космічного агентства (ЄКА).

Учені не зможуть установити, чи настав сонячний максимум, принаймні, протягом семи місяців після того, як це сталося Фото: NASA

За словами вчених, сонячний максимум розраховується з використанням числа сонячних плям за 13 місяців. Тобто для кожного місяця використовується значення кількості плям за 6 місяців до розраховуваного місяця і за 6 місяців після. Виходить, що точне значення для певного місяця стає відомим тільки через щонайменше півроку.

Вчені можуть дізнатися, чи настав сонячний максимум у конкретному місяці, тільки якщо кількість сонячних плям наступного місяця буде меншою, тому неможливо дізнатися про це раніше, ніж через 7 місяців після того, як відбудеться це зниження.

Наприклад, якщо припустити, що сонячний максимум настав у лютому цього року, то вченим потрібно використати дані про кількість сонячних плям за попередні пів року, за лютий і наступні пів року. Таким чином це призводить до того, що результат буде отримано тільки в серпні 2024 року. Але тільки у вересні вчені зможуть точно сказати, чи настав сонячний максимум у лютому, чи ні.

За словами експертів з ЄКА, іноді Сонце може обдурити вчених. Навіть якщо здається, що настав сонячний максимум, то іноді підвищена активність Сонця може бути проявом лише локального максимуму і розрахункові дані не можуть бути репрезентативними для всього циклу.

Іноді Сонце може обдурити вчених. Навіть якщо здається, що настав сонячний максимум, то іноді підвищена активність Сонця може бути проявом лише локального максимуму, і розрахункові дані не можуть бути репрезентативними для всього циклу. Фото: Forbes

Цикли появи сонячних плям також можуть мати подвійні максимуми, а це означає, що перший пік активності може бути не найвищим, і за ним може послідувати ще один великий пік активності Сонця.

З огляду на все вищесказане, доведеться ще почекати деякий час, перш ніж вчені зможуть точно сказати, коли ж настав новий сонячний максимум.

Астрономи з Королівської обсерваторії Бельгії, які ведуть постійне спостереження за кількістю сонячних плям, вважають, що сонячний максимум настане в період між серединою 2024 року і кінцем 2025 року. Але вчені з Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США вважають, що пік сонячної активності настане в період з кінця 2024 року до початку 2026 року.

Експерти кажуть, що Сонце все ще набирає силу і зараз відбувається поступове підвищення рівня сонячної активності. На це вказує поява потужних сонячних спалахів у великій кількості.

Нагадуємо, що перед появою сонячних спалахів виникають особливі петлі з плазми, які також залишаються помітними і після вибуху на Сонці. Таку дивовижну структуру зафіксував один з астрофотографів, як уже писав Фокус.