Буде потрібна нова категорія. Урагани стали такими сильними, що вчені не можуть їх класифікувати

Дослідники наполягають на створенні нової категорії "мегаураганів", імовірність виникнення яких невблаганно зростає через кліматичну кризу.

Останніми роками вчені все частіше твердять про те, що кліматична криза на Землі стає дедалі сильнішою: минулий рік уже став найсильнішим за всю історію спостережень, а на планету обрушилися неймовірні хвилі тепла, лісових пожеж і посухи. Ба більше, учені заявили про те, що їм уже недостатньо червоного для позначення на Землі — потрібен новий колір, пише The Guardian.

Тепер учені заявляють, що їм недостатньо наявної класифікації, щоб позначити найсильніші урагани, які почали з'являтися все частіше через кліматичну кризу на Землі. Команда з Національної лабораторії Лоуренса Берклі в США заявляє, що потрібна додаткова 6 категорія, щоб позначити найсильніші шторми "категорії 6" — мегаурагани.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що стандартна шкала класифікації ураганів сьогодні — це категорії від 1 до 5. Однак за останнє десятиліття п'ять ураганів досягли такої сили, що вченим довелося умовно віднести їх до 6 категорії. Усі ці мегаурагани вирізнялися тривалими вітрами зі швидкістю понад 300 кілометрів за годину. Водночас автори дослідження помітили тенденцію: через глобальне потепління, спричинене потеплінням океанів і атмосфери, такі мегаурагани стають дедалі частішими гостями на планеті.

У результаті вчений із Національної лабораторії Лоуренса Берклі в США Майкл Венер і Джеймс Коссін із Університету Вісконсін-Медісон запропонували ввести 6 категорію. Автори дослідження зазначають, що потрапити в шторм такої сили було б "неймовірно погано".

Нове дослідження вчених — це розширення широко використовуваної шкали ураганів Саффіра-Сімпсона, яку розробили на початку 1970-х роках інженер Герберт Саффір і метеоролог Роберт Сімпсон.

Згідно з цією шкалою, будь-який ураган зі стійкою максимальною швидкістю вітру 119 км/год або більше належить до 1 категорії, водночас шкала збільшується в міру прискорення вітру. До 1-2 категорії належать невеликі шторми, тоді як ураган 3-5 категорії — великий шторм, здатний завдати серйозної шкоди життю людей і майну. Найсильнішим штормом раніше вважався ураган 5 категорії, де сила вітру досягає 250 км/год і більше, проте тепер учені вважають, що цієї категорії недостатньо.

Шторми категорії 5, наприклад, ураган Катріна 2005 року й ураган Марія 2017 року, завдали неймовірних збитків останніми роками, проте вчені тепер запевняють, що сьогодні існують ще екстремальніші шторми, які вимагають окремої категорії. До числа цих неймовірних штормів входить тайфун Хайян, який забрав у 2013 році понад 6000 людей, а також ураган Патриція, швидкість якого у 2015 році становила 346 км/год.

Команда зазначає, що загальна кількість штормів на Землі не збільшується через кліматичну кризу, проте інтенсивність деяких із них помітно зросла за останні 40 років супутникових спостережень. Причина в тому, що океан нагрівається та забезпечує додаткову енергію, здатну швидко посилити ураган. Цьому також сприяє тепліша та вологіша атмосфера.

Тепер учені дійшли висновку, що шкала Саффіра-Сімпсона є недосконалою мірою небезпеки, яку представляє для людей ураган, здебільшого пов'язаний із сильними дощами та прибережними повенями, а зовсім не із сильними вітрами.

Раніше Фокус писав про те, що на Землю обрушаться екстремальні шторми, що розвиваються за найгіршим сценарієм.