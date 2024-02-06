Апарат NASA вдруге близько підлетів до супутника Юпітера і побачив виверження вулканів (фото)

Найвулканічніший супутник Юпітера Іо знову сфотографував з дуже близької відстані космічний апарат "Юнона".

Вчені отримали нові приголомшливі зображення поверхні супутника Юпітера Іо, який має найбільше вулканів на своїй поверхні серед усіх світів Сонячної системи. Це був уже другий дуже близький проліт повз Іо, але цього разу апарат "Юнона" зафіксував виверження одного або двох вулканів, пише Forbes.

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Космічний апарат "Юнона" почав вивчати Юпітер ще 2016 року. Цей апарат NASA вперше зміг зазирнути крізь щільні хмари Юпітера, щоб вивчити магнітне поле, склад і структуру газового гіганта. 2021 року розпочалася розширена місія апарата "Юнона", яка полягає у вивченні найбільших супутників Юпітера — Іо, Ганімеда і Європи.

3 лютого космічний апарат NASA здійснив другий близький проліт повз Іо і зробив приголомшливі фотографії поверхні супутника Фото: NASA

3 лютого космічний апарат NASA здійснив другий близький проліт повз Іо і зробив приголомшливі фотографії поверхні супутника. Зібрані дані допоможуть ученим отримати краще уявлення як про поверхню Іо, так і про внутрішню структуру вулканічного супутника Юпітера.

Як і 30 грудня минулого року, апарат "Юнона" зміг наблизитися до Іо на відстань 1500 км Фото: NASA

Як і 30 грудня минулого року, апарат "Юнона" зміг наблизитися до Іоно на відстань 1500 км. Поки що це рекорд для апарату NASA, адже до цих двох прольотів він зміг наблизитися до Іоно на найближчу відстань 15 жовтня минулого року. Апарат NASA тоді пролетів на відстані 12 тисяч км. Жоден космічний апарат за останні 20 років ще не пролітав так близько повз Іо, як це зробила "Юнона" під час останніх двох прольотів.

Вчені з NASA показали нові знімки поверхні вулканічного супутника Юпітера, і на одній світлині навіть видно виверження одного або двох вулканів Фото: NASA

Вчені з NASA показали нові знімки поверхні вулканічного супутника Юпітера, і на одній фотографії навіть видно виверження одного або двох вулканів. У будь-якому разі на знімках видно багато вулканів, які є активними.

На Іо відбуваються найпотужніші виверження вулканів у Сонячній системі Фото: NASA

Супутник Юпітера Іо за розмірами трохи більший за Місяць, він має кам'янисту поверхню і розріджену атмосферу, що складається з діоксиду сірки. На Іо відбуваються найпотужніші виверження вулканів у Сонячній системі, і причина криється у впливі Юпітера. Іо є найближчим до планети супутником із чотирьох головних супутників газового гіганта, до яких належать ще Ганімед, Європа і Каллісто. Для того, щоб облетіти планету Іо потрібно всього 42 дні. Вчені вважають, що гравітація Юпітера призводить до появи величезної кількості тепла в надрах Іо, яке створює високу вулканічну активність і океан магми під поверхнею супутника.

Супутник Юпітера Іо за розмірами трохи більший за Місяць, він має кам'янисту поверхню і розріджену атмосферу, що складається з діоксиду сірки Фото: NASA

"Юнона" є першим космічним апаратом, який здійснив обліт планети в зовнішній частині Сонячної системи від полюса до полюса. Наступне близьке зближення з Юпітером в апарата NASA відбудеться 7 березня. Через те, що Юпітер має дуже потужний радіаційний пояс, апарат "Юнона" оснастили спеціальним захистом, щоб не постраждали цінні наукові прилади. З їхньою допомогою "Юнона" вивчає магнітні поля, гравітаційні поля, температуру, тиск і склад атмосфери Юпітера.

Поки що вчені з NASA продовжили місію "Юнони" до вересня 2025 року, але є ймовірність, що і після цього зонд продовжить свою роботу з вивчення Юпітера і його супутників. Цей апарат оснащений найбільшими сонячними панелями з усіх, які мають будь-які космічні зонди. Тож доки апарат отримує електроенергію, доки він радше за все і працюватиме.

Як уже писав Фокус, знімки апарату "Юнона" показали, що на супутнику Юпітера Європі нещодавно відбувалася активність на поверхні.