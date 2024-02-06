Сідають на голову, звісивши "ніжки". Паперові наутилуси катаються верхи на медузах в океані (відео)

Самки буквально сідають медузам на голови і використовують їх як таксі в океані — таким чином вони захищають своє потомство.

Океан покриває понад 70% поверхні Землі і є домівкою для безлічі дивовижних тварин. Деякі з них поводяться настільки дивно, що вчені не перестають дивуватися — наприклад, самки паперових наутилусів, які "сідлають" медуз в океані і пересуваються верхи на них у товщі води, пише IFLScience.

Дивовижне фото автостопника верхи на медузі було зроблено Рене Калоццопа і було відзначено нагородою Ocean Portfolio Award у номінації "Фотограф року океану 2023" за версією журналу Oceanographic.

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На зображенні видно самку паперового наутилуса з футляром для яєць верхи на маленькій медузі. Фото було зроблено макрооб'єктивом 60 мм під час занурення в чорну воду в Анілао, Філіппіни. Зазначимо, що сумка для яєць паперового наутилуса може вміщати до 170 яєць, які тварина носитиме за собою доки дитинчата не вилупляться.

Цікаво, що яйцевий мішок сам по собі може виступати плавучим пристроєм, проте медуза є додатковим засобом пересування і захисником. Річ у тім, що її жалкі клітини також захищають наутилуса та його численне потомство від хижаків в океані.

Ці унікальні головоногі молюски підіймаються на поверхню води лише вночі, щоб нагодувати і перевірити свою ікру. Здебільшого раніше вони були відомі лише місцевим рибалкам, проте з часом дайвінг у чорній воді на Філіппінах став популярним, а тому дедалі більше людей змогли спостерігати цих морських мешканців у їхньому звичному середовищі існування.

Зазначимо, що медузи не є єдиними тваринами, до яких можуть прикріплятися паперові наутилуси. За словами морського біолога Атлантичного університету Флориди, доктора Челкі Бенніса, сам паперових наутилусів також помітили, як вони каталися на медузах, прикріплених до водоростей: цікаво, що вони тримали один за одного, утворюючи ланцюжок із 20-30 особин.

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