Дуже приємна смерть від Фугу: як люди помирають, скуштувавши японський рибний делікатес

Кулінарні критики припускають, що насправді нейротоксин риби фугу надає їжі "приємного відчуття оніміння", за яке можна померти.

Фугу — японський делікатес, який готують із нарізаної риби фугу. Ця страва неймовірно приваблива для відважних любителів гастрономії, проте цей досвід також може виявитися смертельним — потрібен лише один невірний рух ножа, пише IFLScience.

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Що таке фугу

Як правило, цю страву готують із нарізаної риби фугу і подають як сашимі. Шеф-кухарі часто надають тонко нарізаному філе форму невинної квітки, однак насправді цей делікатес є смертельно небезпечним.

Для приготування страви використовують різні види, проте найпопулярнішим є тигрова фугу, він же також і найотруйніший. Відомо, що історія вживання риби фугу в їжу в Японії налічує понад 4000 років, однак того, цю рибу, найімовірніше, вживають за потребою, а зовсім не через модні тенденції.

Насправді саме по собі м'ясо фугу є цілком безпечним, проте інші її частини, такі як очі, кров, печінка, яєчники та кишківник, містять тетродотоксин (ТТХ). Зазначимо, що ТТХ сьогодні є однією з найсильніших нейротоксичних отрут, виявлених у природі: наприклад, він у 1200 разів токсичніший за ціанід — лише 2 мг достатньо, щоб убити людину. Токсин атакує організм, перешкоджаючи передачі сигналів від нервів до м'язів, унаслідок чого блокуються натрієві канали, а це призводить до паралічу.

Отруєння фугу

Дослідники зазначають, перші симптоми отруєння ТТХ після вживання фугу можуть з'явитися вже через 10 хвилин або ж через 6 годин після трапези. Люди, отруєні токсином фугу, відчують поколювання й оніміння язика, губ і обличчя. Далі настане м'язовий параліч, унаслідок чого спостерігатимуться проблеми з ковтанням, ходьбою, мовленням і диханням.

У більшості легких випадків отруєння симптоми минатимуть протягом 24 годин, однак у важчих випадках може призвести до пригнічення дихання, недостатності кровообігу та смерті. Дані міністерства охорони здоров'я Японії свідчать про те, що від отруєння голкобривцем щороку страждають близько півсотні людей. Водночас немає офіційної статистики смертності через вживання риби фугу, але вважається, що щороку гине "кілька людей".

Зазначимо, що наразі не існує ефективного лікування або протиотрути від отруєння рибою фугу, тож щойно з'являються характерні симптоми, приречені люди мають перечекати шторм і сподіватися, що вони не випили смертельну дозу.

Рибалки спіймали трьох голкочеревиків Такіфугу Фото: Shutterstock

Який смак у фугу

Ті, хто ризикнув скуштувати фугу зазначають, що її філе має м'який і доволі легкий смак. Водночас критики зазначають, що нейротоксин додає "приємне відчуття оніміння при вживанні в їжу в невеликих кількостях".

З огляду на очевидну небезпеку, споживання фугу суворо контролюється і заборонено в багатьох частинах світу. Наприклад, продаж будь-якої риби-фугу Tetraodontidae повністю заборонено в Європейському Союзі.

У Японії це законно, хоча закон дозволяє подавати цю страву тільки висококваліфікованим кухарям і ліцензованим ресторанам. Вона була заборонена в країні протягом кількох століть, з 1570 по 1870 роки, через велику кількість смертей, пов'язаних із цією грізною рибою.

Раніше Фокус писав про те, то жадібну рибу вбив її власний обід 180 млн років тому: проковтнула більше, ніж змогла перетравити.