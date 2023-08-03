Проковтнула більше, ніж змогла перетравити: жадібну рибу вбив її власний обід 180 млн років тому (фото)

Усередині скам'янілої риби палеонтологи виявили незвично великий амоніт.

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Скам'янілість віком близько 180 млн років розповіла захоплюючу історію однієї стародавньої риби, яка зазіхнула на занадто великий шматок їжі, пише IFL Science.

Усередині скам'янілої риби палеонтологи виявили незвично великий амоніт, на якому майже не було ознак перетравлення. Експерти вважають, що саме ця трапеза стала останньою для занадто жадібної риби.

Ця скам'янілість вважається унікальною не тільки через історію, яку вона розповідає, а й тому, що це перше свідчення того, що актиноптеригові риби поїдали амонітів. Актиноптеригії — це променепері риби, які належать до класу костистих риб, серед збережених прикладів: крилатка-зебра.

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Скам'янілою рибою виявився Pachycormus macropterus, який походить від раннього юрського періоду, відомого як тоарський ярус. Ці останки були знайдені у формації, розташованій на території Німеччини.

У шлунку риби було знайдено гігантську раковину амоніта. Фото: аммонит

У шлунку риби було знайдено гігантську раковину амоніта діаметром близько 10 сантиметрів. Палеонтологи припускають, що доісторична риба проковтнула амоніт випадково, але дорого заплатила за це.

"Шлунок риби забезпечив мікросередовище, яке захистило амоніт від хімічного розчинення. Виняткове збереження мушлі амоніта, яка навіть частково зберегла перламутровий блиск, вказує на те, що амоніт був проковтнутим безпосередньо перед смертю риби та відповідав за неї", — кажуть автори дослідження.

Вчені також вважають, що проковтування живого амоніта могло бути простою помилкою. Риба могла харчуватися амонітом, що розкладається, який знаходиться зовсім близько зі злощасною раковиною.

Окрім цього, скам'янілість, яка має назву SMNS 52472, є свідченням того, що амоніти були вагомою частиною раціону променеперих риб.