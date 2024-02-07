Катастрофічний біблійний шторм: у найближчі 30 років пошматує Землю 6-метровими хвилями (фото)

У новому дослідженні вчені програли сценарій біблійного шторму, що загрожує світові, — порівняно з нинішньою повінню Каліфорнії здасться катастрофою.

Каліфорнія потерпає від смертоносної погодної системи, через яку в деяких районах штату випало понад 30 сантиметрів дощу. Однак учені тепер припускають, що це не найгірше, що може загрожувати регіону — існує біблійний шторм, порівняно з яким нинішня катастрофічна подія здасться просто мрячним дощем, пише Daily Mail.

Команда з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вивчила гіпотетичний сценарій катастрофи під назвою Arkstorm: сценарій був створений за зразком "Великої повені 1862 року", внаслідок якої під воду занурилася ділянка штату завдовжки 480 км.

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Дослідники попереджають, що наступний біблійний шторм може обрушитися на світ уже в найближчі 30 років — імовірність такого сценарію становить 30%. Ймовірно, він принесе із собою стіни води заввишки 6 метрів, а також призведе до переміщення понад 5 мільйонів людей і завдасть збитків на суму не менше ніж 700 мільярдів доларів.

За словами дослідника з Каліфорнійського університету Деніела Суейна, у майбутньому сценарії біблійного шторму послідовність штормів буде більшою майже з усіх боків. Передбачається, що він зачепить більшу територію, загалом обрушить більше дощів і матиме інтенсивніші опади в погодинному вираженні, крім того, на нас чекає сильніший вітер.

Нинішня повінь розпочалася в Каліфорнії в неділю, 4 лютого, проте за цей час неймовірний шторм уже вбив трьох людей: усі вони загинули внаслідок сильного вітру, який повалив дерева. Дані свідчать про те, що за останні кілька днів у штаті випало 75% річної кількості опадів, що спровокувало 120 зсувів ґрунту вже до вечора понеділка.

Каліфорнія потерпає від смертоносної погодної системи, через яку в деяких районах, як-от Лос-Анджелес, випало понад 30 см дощу Фото: Getty Images

Багато хто з місцевих жителів припустив, що шторм, який вирує в штаті, і є тим самим біблійним Arkstorm, але нинішня повінь зовсім не тих масштабів, які передбачаються сценарієм.

За словами вчених, шторми, подібні до нинішнього, забирають тепло і вологу з тропічної частини Тихого океану, утворюючи серію атмосферних річок, які за інтенсивністю наближаються до ураганів, а потім протягом кількох тижнів обрушуються на західне узбережжя.

Вчені вивчають гіпотетичний сценарій катастрофи під назвою ARkstorm, який був створений за зразком "Великої повені 1862 року" Фото: Daily Mail

Геологічна служба США заявила, що шторм такого масштабу, як той, що вибухнув 1861 року, "неминучий" і багато хто вважає його найсильнішим і найтривалішим за всю історію спостережень. Нове дослідження вчених припускає, що Arkstorm призведе до збільшення стоку в горах Сьєрра-Невада на 200-400% через збільшення опадів у вигляді снігу і дощу.

Передбачається, що на формування біблійного шторму знадобиться кілька тижнів, що, як сподіваються вчені, дасть час підготуватися й уникнути великої кількості жертв. Збільшення стоку може призвести до руйнівних зсувів і селевих потоків, особливо в горбистих районах, охоплених лісовими пожежами.

Раніше Фокус писав про те, чи дійсно на Землі був біблійний Всесвітній потоп: що кажуть учені.