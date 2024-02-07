У Венери все ж є супутник, і він отримав свою офіційну назву внаслідок помилки (фото)

У Венери немає звичайних супутників, але у неї є квазісупутник, якому нарешті дали ім'я після вивчення дитячого плаката.

Через 22 роки після відкриття астероїд і квазісупутник Венери з тимчасовою назвою 2002 VE був офіційно названий Zoozve. Це сталося після того, як учений і ведучий наукової програми Radiolab на одній із радіостанцій Нью-Йорка Латіф Нассер помітив дивний напис на плакаті свого сина, де було зображено Сонячну систему. Саме ретельне розслідування призвело до того, що квазісупутник Венери отримав своє офіційне ім'я, пише Space.

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В один із вечорів Латіф Нассер укладав спати свого дворічного сина і вперше уважно розглянув плакат із зображенням Сонячної системи, де він помітив біля Венери намальований супутник із назвою Zoozve.

Але Нассер, який закінчив Гарвардський університет і є популяризатором науки, ніколи не чув про такий об'єкт. Тоді він вирішив перевірити інформацію про Венеру на сайті NASA і там було сказано, що у Венери немає супутників.

У Венери немає звичайних супутників, але є квазісупутник Фото: wikipedia

Після цього він звернувся до своєї знайомої Ліз Ландау з NASA і та вирішила допомогти Нассеру в розслідуванні.

Одного вечора Латіф Нассер укладав спати свого дворічного сина і вперше уважно розглянув плакат із зображенням Сонячної системи, де він помітив біля Венери намальований супутник із назвою Zoozve... Фото: space.com

Водночас Нассер знайшов автора дитячого плаката і зв'язався з ним, щоб з'ясувати, звідки він узяв таку назву. Художник Алекс Фостер повідомив, що взяв цю назву з офіційного списку супутників Сонячної системи. Але у Венери немає супутників, то що ж це?

Пізніше Ландау пояснила Нассеру, що насправді художник, який малював плакат, побачив назву астероїда і квазісупутника Венери, який мав тимчасове позначення 2002 VE. У принципі, це трохи схоже на слово Zoozve. Тобто художник прийняв цифри за букви і створив незвичайне прізвисько квазісупутнику Венери.

Цей квазісупутник був виявлений ще 2002 року і був першим знайденим у Сонячній системі квазісупутником. Такі астероїди, а у Землі також є кілька квазісупутників, обертаються навколо Сонця разом із планетами майже синхронно, тому здається, що вони обертаються навколо планети, хоча це не так.

Пізніше Ландау пояснила Нассеру, що насправді художник, який малював плакат, побачив назву астероїда і квазісупутника Венери, який мав тимчасове позначення 2002 VE. У принципі, це трохи схоже на слово Zoozve. Тобто художник прийняв цифри за букви і створив незвичайне прізвисько квазісупутнику Венери Фото: space.com

Усі квазісупутники є тимчасовими сусідами своїх планет. У випадку з 2002 VE, то він перебуває поруч із Венерою протягом останніх 7 тисяч років і залишить планету приблизно через 500 років, як вважають учені.

Завдяки розслідуванню Нассера, 5 лютого Міжнародний астрономічний союз офіційно назвав астероїд 2002VE ім'ям Zoozve. Таким чином помилка однієї людини призвела до того, що квазісупутник Венери, який не має імені, нарешті отримав його через 22 роки.

Фокус уже писав про те, чому Венера перетворилася на справжнє пекло і чому це чекає і на нашу планету.

Також Фокус писав про те, що дослідження зразків астероїда Бенну дало змогу вченим припустити, що цей камінь був частиною стародавнього водного світу. На цій океанській планеті навіть можливо були умови придатні для життя.