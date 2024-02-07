Розлютилися на людей. Кількість нападів акул зі смертельними наслідками у 2023 році зросла вдвічі (фото)

Дослідники помітили "тривожне" зростання неспровокованих нападів акул зі смертельними наслідками в усьому світі.

Попри репутацію найвищих і надзвичайно небезпечних хижаків в океані, які не проти пополювати на людей, акули вкрай рідко неспровоковано нападають на людей. Однак торік учені помітили "тривожну тенденцію": неспровокована кількість нападів на акул у 2023 році зросла вдвічі, пише Daily Mail.

Про це свідчать дані команди з Університету Флориди. Науковці виявили, що торік було зареєстровано 10 смертельних випадків зустрічей з акулами, що вдвічі більше, ніж у 2022 році.

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Найбільш вразливим місцем перед хижаками виявилося узбережжя США: тут за весь час відбулося 36 неспровокованих атак акул, що становить 52% від загальної кількості нападів у всьому світі. Водночас лише два напади акул біля узбережжя Штатів закінчилися смертельними наслідками.

Згідно з новим дослідженням, кількість загиблих унаслідок нападів акул у світі подвоїлася у 2023 році Фото: Florida Museum of Natural History's

Результати дослідження свідчать, що напади були скоєні великими білими, тигровими та бичачими акулами. Утім, дослідники вважають, що зростання нападів не пов'язане зі збільшенням чисельності акул в океані, а скоріше зумовлене тим, що з кожним роком в океані опиняється дедалі більше людей.

Зазначимо, що неспровокованим нападом вважається той, коли акула нападає на людину без провокації, наприклад, люди займаються серфінгом або просто пливуть у районі, де акула зараз полює на рибу.

Згідно з новим дослідженням, кількість загиблих унаслідок нападів акул у світі подвоїлася у 2023 році Фото: Florida Museum of Natural History's

Дані звіту Міжнародного досьє з нападу акул (ISAF) Університету Флориди свідчать про те, що торік близько 16 людей постраждали від укусів акул у Флориді, а двоє людей загинули в Каліфорнії та на Гаваях. Інші випадки з летальним результатом були зареєстровані:

на Багамських островах;

у Єгипті;

у Мексиці;

у Новій Каледонії;

у Бразилії;

у Південній Африці.

За словами директора дослідницької програми акул Музею природної історії Флориди Гевіна Нейлора, загалом загальна кількість нападів акул за рік перебуває в межах норми, проте вчених хвилює таке велике зростання нападів зі смертельними наслідками.

Вчені зазначають, що смертельність укусу акул, як правило, пов'язана саме з їхнім розміром. Зазвичай акули відпливають одразу після першого укусу, коли розуміють, що перед ними зовсім не звична здобич. Однак якщо акула велика, лише одного укусу може бути достатньо, щоб напад закінчився летальним результатом.

Плавцям слід вживати запобіжних заходів, щоб уникнути укусів Фото: Florida Museum of Natural History's

Хоча кількість загиблих у 2023 році справді збільшилася, морські біологи заявили, що зростання кількості нападів акул є більш імовірним через щільність населення, і в міру того, як дедалі більше людей заходить у воду, ймовірність того, що на когось нападе акула, зростає.

Учені також зазначають, що купання на віддалених диких пляжах насправді є причиною більшості смертельних нападів акул. Наприклад, узбережжя Австралії відоме вищою популяцією білих і бичачих акул, проте місцеві пляжі досить безпечні. Простими словами, біологи наполягають, що людям не варто відмовлятися від серфінгу, щоб уникнути нападу акул, достатньо уникати диких пляжів і надавати перевагу тим, де діє хороша програма безпеки на пляжі.

Зазначимо, що торік саме серфери становили більшість жертв нападів акул: на їхню частку припало 42% укусів в усьому світі, кількість плавців становила — 39%. Біологи також закликають, відмовитися від плавання на світанку і в сутінках, коли акули найбільш активні та годуються. Крім того, варто уникати носіння блискучих прикрас, оскільки відбите світло може нагадати хижакові блиск риб'ячої луски.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.