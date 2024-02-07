У людей із блакитними очима знайшли "суперсилу": еволюція нагородила їх подарунком

Дослідники вважають, що майже розгадали, чому певний колір очей зберігається в різних групах населення.

Люди з блакитними очима можуть краще бачити в темряві, ніж власники карих очей. Така різниця може пояснити, чому певний колір очей зберігається в різних групах населення, пише New Scientist.

Невелике дослідження показало, що люди з блакитними очима можуть краще читати в темряві, ніж ті, у кого карі очі. Найімовірніше, блакитні очі є еволюційною перевагою в умовах низької освітленості та пояснюють, чому ця риса розвинулася в Північній Європі. Щоправда, такі висновки ще мають підтвердити в рамках більш масштабного дослідження.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Наші висновки попередні, але дають змогу поглянути на ситуацію з нового боку", — каже автор дослідження Кеко Ямагучі з Ліверпульського університету Джона Мурса.

Ямагучі каже, що після переїзду в Європу з Японії вона довго звикала до більш тьмяного освітлення в будівлях, де було занадто темно для читання. Ситуація змусила вчену замислитися над тим, чи існує біологічне підґрунтя, а не просто культурне.

У рамках експерименту вчені перевірили зір 40 європейців — володарів блакитних і карих очей.

Спершу добровольці проводили в темряві близько 30 секунд, а потім дослідники поступово збільшували освітлення, доки учасники не змогли прочитати букви на стіні з відстані в 3 метри. Людям із блакитними очима був потрібен рівень освітленості близько 0,7 і 0,82 люкс для людей із карими очима. Приміром, уночі при світлі Місяця зазвичай фіксують 0,2 люкс, а у світлій кімнаті при природному освітленні — 100 люкс.

Інші експерти підтверджують, що теорія з блакитними очима справді має сенс.

"Така концепція видається правдоподібною, але поки що залишається недоведеною, оскільки аналіз був заснований на невеликій вибірці", — каже Кессі Людвіг зі Стенфордського університету в Каліфорнії.

Якщо ж відкриття підтвердиться, то вчені зможуть пояснити, чому блакитні очі розвинулися у популяцій у Північній Європі.

Наразі заведено вважати, що блакитні очі стали побічним ефектом еволюційного добору, пов'язаного зі світлою шкірою і волоссям, а рушійною силою цього добору була потреба в достатній кількості вітаміну D. Тіло людини використовує ультрафіолетові промені, щоб виробляти вітамін D, тому шкіра стає темнішою. Але цей процес може призвести до дефіциту вітаміну в регіонах, де кількість сонячного світла недостатня.

"У блакитних очей може бути й інша біологічна перевага, саме цю ідею просуває нове дослідження. Кращий зір під час довгих зим на півночі може бути тією самою перевагою", — каже Девід Маккі з медичного дослідницького інституту Lions Eye Institute в Австралії.

Водночас блакитні очі можуть стати проблемою при яскравому світлі. Деякі дослідження показують, що блакитні райдужки розсіюють більше світла, ніж карі, а це погіршує якість зображення.

Нагадаємо, деякі люди вважають, що всі немовлята народжуються з блакитними очима. Але насправді це не так.