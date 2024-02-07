Знайдено спосіб уберегтися від раку. Відмова від куріння знижує ризик розвитку кількох його видів

Нікотинова залежність — це проблема для мільйонів людей і вона б'є не лише по їхньому гаманцю, а й по здоров'ю. На щастя, своєчасна відмова може стати запорукою здорового майбутнього, вважають учені.

Під час недавнього дослідження даних про стан здоров'я людей, учені виявили обнадійливі новини для охочих знизити ризик розвитку раку шляхом відмови від куріння. У цьому масштабному дослідженні взяли участь понад 2,9 мільйона осіб, і воно показало, що відмова від куріння може значно знизити ризик розвитку різних видів раку, пише Daily Mail.

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Аналіз показав, що в людей, які кинули палити, ризик захворіти на рак знизився на 17% порівняно з тими, хто продовжував палити. Куріння вже давно визнане одним із основних чинників ризику розвитку кількох видів раку, включно з раком легенів, шлунка, товстої кишки, печінки, підшлункової залози та нирок. Причиною підвищеного ризику є шкідливі отрути, що містяться в сигаретному димі, які можуть порушити здатність імунної системи ефективно боротися з раковими клітинами.

У дослідженні взяли участь дорослі корейці віком від 30 років і старші, які пройшли щонайменше два послідовні медичні обстеження, починаючи з 2002 року, з подальшим спостереженням до 2019 року. Випадки виникнення раку вчені визначали за даними національного ракового реєстру. Протягом середнього періоду спостереження в 13,4 року серед майже 3 мільйонів учасників було виявлено 197 000 випадків раку.

Цікавим відкриттям стало початкове збільшення ризику розвитку раку, що спостерігалося протягом семи років після відмови від куріння, що пояснюється ефектом "хворого, який кидає". Цим терміном називають людей, які кидають палити не як профілактичний захід, а часто тому, що в них уже виникли проблеми зі здоров'ям через куріння. Попри це початкове зростання, довгострокові переваги відмови від куріння були очевидні. У людей, які повністю кинули курити, ризик розвитку раку знизився на 17% порівняно з тими, хто не кинув, до того ж із часом зниження ризику ставало ще значнішим. Через 15 років після відмови від куріння ризик розвитку раку знизився вдвічі.

Особливо примітне швидке зниження ризику розвитку раку легенів, який почав знижуватися на три роки раніше, ніж ризик інших видів раку. В разі відмови від куріння до 50 років ризик розвитку раку легенів знижувався на 57% порівняно з тими, хто кинув курити в пізнішому віці.

Дані дослідження підкреслюють широку користь відмови від куріння не тільки для раку легенів, а й для інших видів раку: зниження ризику становить від 14% для раку шлунка до 42% для раку легенів. Ці результати поповнюють велику кількість доказів того, що відмова від куріння може мати значний вплив на зниження ризику розвитку раку.

Рак легенів залишається однією з провідних причин смертності від онкологічних захворювань, і щороку діагностується велика кількість нових випадків. Захворювання часто залишається непоміченим доти, доки не перейде в стадію прогресування, тому профілактика та рання відмова від куріння мають вирішальне значення. Це дослідження розширює уявлення про те, що відмова від куріння в будь-якому віці може принести істотну користь здоров'ю, підкреслюючи його важливість, як ключової стратегії профілактики раку.

Раніше Фокус писав про те, що куріння підвищує ризик недоумства навіть більше ніж раку. Курців закликають кинути палити, оскільки дослідження показують, що ця залежність значно збільшує ризик недоумства.

Також Фокус писав про те, що щоденне куріння впливає на поступове зменшення мозку. Дослідники виявили, що кожен додатковий "викурений рік" пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини, що підтверджує теорію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.