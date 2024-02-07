Учені бачили лише одну: в океані знайдено рідкісну медузу з червоною мішенню "на лобі" (фото)

Зазвичай для опису нового виду потрібні кілька екземплярів, однак цього разу вченим довелося обійтися лише однією особиною.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети і є домом для безлічі видів, які все ще не знайомі науці. Деякі з них прекрасно вписуються в наявні таксономічні сімейства, проте інші настільки незвичайні, що вимагають створення абсолютно нових систем, пише IFLScience.

Під час нового занурення за допомогою дистанційного керованого апарату (ROV) у кальдері Сумісу біля узбережжя островів Огасавара, приблизно за 460 кілометрів на південь від Токіо в Японії, на глибині 812 метрів учені виявили абсолютно новий вид медуз. Новий вид був названий Медузою Георгіївського хреста (Santjordiapagesi).

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Як правило, для опису нового виду потрібно кілька особин, але цього разу новий вид було ідентифіковано й описано лише за одним зразком, спійманим за допомогою підводного апарату. Зазначимо, що першу особину було виявлено тут 2002 року, відтоді минуло 10 років, перш ніж 2022 року вчені змогли виявити більше особин того самого виду.

Кальдера Сумісу являє собою гідротермальну глибоководну вулканічну структуру діаметром близько 10 кілометрів. Дослідники припускають, що подальші глибші занурення в цьому регіоні, ймовірно, дадуть змогу виявити більшу кількість дивовижних нових видів.

Зазначимо, що медуза Георгіївського хреста отримала свою назву через яскраво-червоний хрест, який можна розгледіти на куполі медузи — насправді він є її шлунком. За словами останнього автора статті, професора зоології Інституту біологічних наук Університету Сан-Паулу і директора Центру морських досліджень Андре Морандіні, цей новий вид сильно відрізняється від усіх виявлених раніше глибоководних медуз.

Представники цього виду мають відносно невеликі розміри порівняно з іншими особинами в цьому середовищі. Їхній яскраво-червоний хрест шлунка, ймовірно, пов'язаний із захопленням їжі — припускають, що він допомагає медузі ховати вже захоплену медузу від хижаків. Більшу частину медуз Георгіївського хреста становлять біолюмінесцентні організми, що світяться в найглибших точках океану, а тому червоний шлунок медузи може приглушити їхнє світіння.

Автори дослідження також зазначають, що медузі було дано нове ім'я підродини, до якої вона належить — Santjordiinae. Вчені також помітили, що представники цього виду мають невеликі сенсорні структури по краю і під її куполом, що робить їх унікальними в загоні, до якого належать інші широко поширені види, наприклад місячні медузи.

Команда також вважає, що, оскільки новий вид сильно відрізняється від усіх інших раніше виявлених видів, він також може містити новий набір отрут, які можуть сильно відрізнятися від раніше вивчених. Однак це вченим ще лише належить дізнатися.

Раніше Фокус писав про те, що паперові наутилуси катаються верхи на медузах в океані: сідають на голову, звісивши "ніжки".