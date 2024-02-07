Як розпізнати зрадника: наука називає кілька рис, на які варто звернути увагу

Дослідники наполягають, що є деякі риси, які підвищують ймовірність того, що ваш партнер схильний до того, щоб "піти наліво".

День святого Валентина невблаганно наближається, що налаштовує дослідників на романтичний лад. Втім, напередодні романтичних жестів, вишуканих страв і коробок шоколаду легко забути, що далеко не всі стосунки можуть бути ідеальними, пише IFLScience.

Деякі люди зраджують без докорів сумління, але тепер учені вважають, що наука може вивести їх на чисту воду. Дослідники вважають, що є певні риси, які можуть видати зрадника. Вчені розповіли, на які чинники варто звернути увагу, щоб не потрапити в пастку зрадника.

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Вони нарциси

Кембридзький словник свідчить про те, що нарцисизм проявляється в надмірному інтересі та захопленні своєю зовнішністю та/або здібностями. Ці здібності або зовнішні дані можуть змусити людину думати, що вона чудова в ліжку, флірті або ще в чомусь, незалежно від того, чи так це насправді. Такий прояв учені називають "сексуальним нарцисизмом".

У 2014 році вчені Джеймс МакНалті та Лора Відман провели дослідження, результати якого показують, що сексуальні нарциси з більшою ймовірністю зрадять свого партнера. Загалом у дослідженні вчених взяли участь 123 пари молодят, протягом 4 років вчені відстежували їхні сексуальні нарцисичні риси та невірність. Результати показали, що 5,3% учасників зраджували свого чоловіка, а партнери з високим рівнем сексуального нарцисизму з більшою ймовірністю потрапляли в групу зрадників.

Дослідження 2021 року також виявило, що регулярні сварки можуть підвищити ймовірність зради. У 2021 році вчені провели ще одне дослідження і виявили, що люди, які демонструють вищий рівень бажання, також можуть демонструвати більшу невірність, ніж інші.

Нестримні ошуканці

Дослідження 2017 року показало, що люди, які обдурили раніше, з більшою ймовірністю збрешуть знову. Загалом у дослідженні взяли участь 484 змішані пари, з них 44% повідомили про зраду в якийсь момент стосунків. Вчені виявили, що у людей, які зрадили один раз, утричі більше шансів знову зрадити свого партнера.

За словами авторки дослідження Кайли Копп, насправді минуле має значення для стосунків — фактично кожен наш крок у романтичних стосунках впливатиме на подальший розвиток подій.

Дослідники наголошують, що в усіх цих дослідженнях розглядалася лише ймовірність зради, а тому всі ці фактори не гарантують, що та чи інша людина зрадить зі 100% ймовірністю. Однак, якщо перед вами людина із завищеною думкою про свої сексуальні здібності, сумнівною історією стосунків і схильністю брехати. Можливо, вам справді слід її уникати.

Раніше Фокус писав про те, що стародавні гени людства збунтувалися проти нас: вчені виявили в них небезпечні зміни.