Простий і смачний спосіб налаштуватися на відпочинок: користь фруктів для сну, підтверджена наукою

Існує безліч способів поліпшити якість сну, але серед усіх варіантів виокремлюється простий, ефективний і смачний метод, що полягає у вживанні певних фруктів перед відпочинком.

У пошуках хорошого сну мільйони людей пробують найрізноманітніші способи поліпшення його якості, але наука стверджує, що рішення може виявитися простішим і солодшим, ніж здається. Оскільки значна кількість людей насилу дотягує до рекомендованих семи і більше годин сну, пошук натуральних засобів для поліпшення якості сну став для багатьох пріоритетним завданням. І деякі фрукти виявилися несподіваними союзниками в боротьбі з безсонними ночами, пише New York Post.

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Такі фрукти, як банани, вишні, ананаси, ківі, апельсини, папайя і яблука, не тільки поживні, а й мають корисні для сну властивості. Наприклад, банани — це не просто швидкий перекус: вони є природним джерелом магнію і калію, які допомагають розслабити м'язи, а також триптофану, який перетворюється на серотонін, що заспокоює мозок і сприяє відпочинку. Їхню користь підтвердило не одне дослідження.

Вишня, особливо терпка, набула популярності завдяки високому вмісту мелатоніну — гормону, що регулює цикли сну. Поява терпкого вишневого соку як напою перед сном, завдяки тенденціям у соціальних мережах, підкреслює його ефективність у поліпшенні тривалості та якості сну, що підтверджують дослідження.

Ананаси та ківі також входять до списку фруктів, корисних для сну. Ананаси містять мелатонін, вітамін С, магній і фермент бромелайн, який сприяє розслабленню м'язів. Ківі, навпаки, багаті на серотонін і вітамін С, які, як відомо, сприяють розслабленню і поліпшенню сну.

Апельсини та папайя приносять свою користь. Апельсини, що містять натуральні цукри і вітамін С, створюють умови для спокійної ночі, налаштовуючи тіло і розум на відпочинок. Папайя — не просто тропічні ласощі: вона містить холін, який підтримує м'язовий рух і функції мозку, такі як навчання і пам'ять, а також вітаміни С і Е, фолат і калій, що сприяють розслабленню м'язів і глибшому сну.

Нарешті, яблука містять клітковину і натуральні цукри, які допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові впродовж усієї ночі, що потенційно запобігає неспанню і сприяє загальному гарному самопочуттю.

Властивості цих фруктів, що поліпшують сон, не тільки пропонують просте, природне рішення для поліпшення сну, а й додають приємний і корисний ритуал до нічного розпорядку. Включення цих фруктів у раціон може стати простим і способом поліпшити сон, доводячи, що іноді природа буквально дає ключ до вирішення наших найнагальніших проблем.

Раніше Фокус писав про те, що регулярний короткий сон може уповільнити старіння мозку. Нове дослідження показало, що регулярні короткі періоди сну, або дрімоти, можуть допомогти зберегти молодість нашого мозку, що потенційно може знизити ризик розвитку деменції та інших когнітивних захворювань.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.