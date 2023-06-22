Регулярний короткий сон може уповільнити старіння мозку: але за певних умов

Нове наукове дослідження показує, що регулярні короткі періоди сну, або дрімоти, можуть допомогти зберегти молодість нашого мозку, що потенційно може знизити ризик розвитку деменції та інших когнітивних захворювань.

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Дослідники зі США, Великої Британії та Уругваю вивчили дані 378 932 осіб віком від 40 до 69 років. Група вивчила тих, хто генетично був схильний до регулярного сну, і порівняла їх з тими, хто не мав подібних генів. Виявилося, що ті, хто регулярно дрімав, мали більший мозок, що схоже на те, що мозок був на 2,6-6,5 років молодшим, пише ScienceAlert.

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Валентина Паз, провідна авторка дослідження та нейробіологиня з Університетського коледжу Лондона (УКЛ), сказала: "Наше дослідження вказує на ймовірний зв'язок між звичкою дрімати і більшим загальним об'ємом мозку".

Минулі дослідження дорослих старше 65 років показали, що денний сон покращує короткострокові пізнавальні здібності, при цьому ті, хто дрімав, показали кращі результати в когнітивних тестах порівняно з тими, хто не дрімав. Хоча тривалість сну в новому дослідженні не реєструвалася, попередні дослідження показують, що ідеальним є сон до 30 хвилин, а сон на початку дня з меншою ймовірністю може перешкодити нічному сну.

Питання про те, корисний чи шкідливий сон для когнітивного здоров'я, є предметом дискусій. Оскільки пам'ять і час реакції зазвичай знижуються з віком, а когнітивні порушення часто трапляються в людей похилого віку, дослідницька група наголошує на важливості виявлення модифікованих факторів ризику, таких як режим сну.

Вони використали метод під назвою менделівська рандомізація, який дав їм змогу визначити гени, що вже відомі як такі, що впливають на здоров'я, та використати ці дані для пошуку інших ефектів, які можуть мати значення в обсерваційних дослідженнях. Цей підхід допоміг зменшити потенційну похибку від інших асоціацій між дрімотою та користю для здоров'я.

За словами Паз, це перше дослідження, в якому зроблено спробу розплутати причинно-наслідковий зв'язок між регулярним денним сном і когнітивними та структурними показниками мозку.

Дослідження показало, що у людей, генетично схильних до дрімоти, мозок "молодший" за обсягом. У середньому, мозок цих людей був більшим на 15,8 кубічних сантиметрів (близько одного кубічного дюйма), що приблизно відповідає різниці у віці від 2,6 до 6,5 років.

"Це дослідження припускає, що для деяких людей короткий денний сон може бути частиною стратегії, що допомагає зберегти здоров'я мозку в міру старіння", — каже Вікторія Гарфілд, генетичний епідеміолог УКЛ і старший автор дослідження.

Однак у дослідження є свої обмеження. Усі учасники були білими європейцями, що обмежує широку застосовність отриманих результатів. Дослідники також покладалися на самозвіти, які не завжди можуть бути точними, хоча дані датчиків на зап'ясті використовувалися для підтвердження звички дрімати.

Незважаючи на ці обмеження, дослідження становить інтерес, оскільки воно поповнює дані, що свідчать про важливість сну для здоров'я мозку. Дослідники пропонують, щоб майбутні дослідження включали інші вікові групи та використовували рандомізовані контрольні випробування.

З огляду на глобальне старіння населення та важливість профілактики та лікування когнітивних розладів, вивчення впливу сну на мозок є вкрай важливим. Як каже Гарфілд: "Я сподіваюся, що такі дослідження, як це, що показують користь короткого сну для здоров'я, допоможуть зменшити стигму, яка все ще існує навколо денного сну".

Тож, якщо ви вирішили влаштувати собі короткий відпочинок сьогодні, знайте, що наука може бути на вашому боці.

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Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.