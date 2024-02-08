Сюрприз: супутник Сатурна "Зірка смерті" приховує під поверхнею величезний океан (фото)

Нове дослідження показує, що під крижаною корою супутника Мімас міститься океан із води глибиною приблизно 70 км.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature, зробили несподіване відкриття. Вони вважають, що в надрах супутника Сатурна Мімас, під його крижаною корою завтовшки 24 км, ховається океан із рідкої води глибиною приблизно 70 км. Це означає, що крижаний супутник діаметром приблизно 400 км приєднується до клубу океанських супутників Сонячної системи, тобто до світів з океанами у своїх надрах. До цього космічного клубу вже входять супутник Сатурна Енцелад і супутники Юпітера Європа і Ганімед, пише The Guardian.

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Супутник Сатурна Мімас має на поверхні величезний ударний кратер Гершель діаметром 140 км. Він отримав свою назву на честь першовідкривача Мімаса астронома Вільяма Гершеля. Він виявив супутник 1789 року. Через наявність цього кратера крижаний світ дуже схожий на космічну станцію "Зірка смерті" з кінофраншизи "Зоряні війни". Також цей супутник має майже ідеально круглу орбіту.

Учені провели нові вимірювання орбіти Мімаса, якою він обертається навколо Сатурна, і дійшли висновку, що під своєю крижаною корою він приховує глибокий підземний океан із рідкої води. Коливання супутника під час його руху навколо газового гіганта наштовхнули вчених на думку, що в його надрах відбувається щось дивне.

Фото: NASA

Автори дослідження припустили, що, або Мімас має подовжене кам'янисте ядро, або ж під його крижаною корою хлюпається океан. Аналіз тисяч знімків, які зробив космічний апарат "Кассіні" (він вивчав Сатурн і його супутники з 2004 до 2017 року), і подальше моделювання привели вчених до висновку, що Мімас має мати внутрішній океан, щоб рухатися орбітою таким чином.

За словами вчених, це відкриття стало справжнім сюпризом для них, адже якщо подивитися на поверхню Мімаса, то ніщо не вказує на наявність у ньому океану. І все ж вчені припускають, що океан там є. Розрахунки показують, що його глибина становить приблизно 70 км, а температура води на дні може досягати десятків градусів Цельсія.

Через наявність ударного кратера крижаний світ дуже схожий на космічну станцію "Зірка смерті" з кінофраншизи "Зоряні війни" (на фото). Фото: Wikipedia

Цікаво те, що, як показує дослідження, цей підземний океан за космічними мірками є дуже молодим. Вчені вважають, що він утворився 25 млн років тому внаслідок гравітаційного впливу Сатурна, який деформував ядро Мімаса, що призвело до його нагрівання. Таким чином внутрішнє тепло розтопило товсту крижану оболонку й утворився океан. Також учені вважають, що танення льоду завершилося приблизно 2-3 млн років тому і таким чином океан від поверхні відділяє приблизно 24 км.

Автори дослідження кажуть, що не можна виключати існування позаземного життя в підземному океані на Мімасі. Але якщо він справді з'явився лише 25 млн років тому, то існують дуже маленькі шанси, що життя мало час там виникнути. Хоча вік океану — це лише приблизна оцінка, тому вчені не виключають можливості того, що супутник Сатурна може бути населеним. Наприклад, таку можливість не виключають щодо Енцелада, ще одного супутника Сатурна, хоча там було виявлено багато свідчень можливого існування позаземного життя.

Фокус уже писав про те, що вчені запропонували новий метод пошуку позаземного життя на Енцеладі.

Також для вивчення океанів усередині Європи та Енцелада, і пошуків потенційного позаземного життя, вчені планують відправити на ці світи спеціальних роботів, як уже писав Фокус .