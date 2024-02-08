Ядерна зброя буде як на долоні: створено інструмент, що відстежує її підземні випробування

Тривалий час багато країн світу приховували випробування зброї масового ураження, маскуючи її під природні підземні поштовхи, але нова розробка вчених погрожує покласти край цій практиці.

З моменту початку атомного століття, коли 1945 року було створено першу атомну бомбу, по всьому світу було проведено понад 2000 ядерних випробувань, зокрема в таких країнах, як Північна Корея, які випробовували свій ядерний потенціал. Незважаючи на зусилля таких організацій, як Організація з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, спрямовані на моніторинг таких випробувань, сучасні ядерні експерименти зазвичай проводяться під землею, що робить їх важкодоступними для виявлення, окрім як за допомогою сейсмічних хвиль. Але нова розробка вчених обіцяє розкрити будь-які секретні випробування зброї масового ураження, пише ScienceAlert.

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Нещодавнє дослідження вчених презентувало суспільству новаторський метод, що дає змогу відрізнити природні землетруси від таємних підземних ядерних випробувань з вражаючою точністю — близько 99 відсотків.

Історично ядерні випробування призводили до руйнівних екологічних і соціальних наслідків, а радіоактивні опади впливали на регіони, розташовані далеко за межами місць проведення випробувань. Перші наземні випробування призвели до масштабного забруднення довкілля, що призвело до укладення угод про проведення підземних випробувань задля зменшення випадання радіоактивних опадів.

Моніторинг цих випробувань охоплює цілу низку складних методів, зокрема повітряні випробувальні станції, водні пости прослуховування, детектори інфразвуку і сейсмометри, які вимірюють сейсмічні хвилі, що генеруються підземними вибухами. Однак відрізнити ці штучні поштовхи від природних землетрусів — складне завдання, схоже на пошук голки в планетарному копиці сіна.

Відео, що демонструє принцип роботи станцій сейсмічного моніторингу

Традиційні методи моніторингу, такі як аналіз місця розташування і глибини сейсмічних подій, мають свої недоліки, оскільки ядерні випробування можуть бути стратегічно проведені в сейсмонебезпечних регіонах або на глибині, що імітує природні землетруси. Більш просунуті методи, такі як аналіз розподілу енергії між тілесними і поверхневими хвилями, виявилися ефективними, але не безпомилковими, про що свідчать минулі невдачі в класифікації деяких ядерних випробувань.

У результаті значного прориву дослідники з Австралійського національного університету та Лос-Аламоської національної лабораторії під керівництвом доктора Марка Хоггарда розробили новий підхід до класифікації сейсмічних подій, що ґрунтується на поведінці гірських порід у джерелі підземних поштовхів. Об'єднавши цей підхід з передовими статистичними моделями, вони домоглися точності класифікації близько 99 відсотків при перевірці сейсмічних даних, отриманих на заході США.

Це дослідження надало світу багатообіцяючий інструмент для розширення глобальних зусиль з моніторингу, забезпечуючи більшу відповідальність за екологічні та соціальні наслідки ядерних випробувань. Надалі надійні методи ідентифікації цих випробувань залишатимуться життєво важливими компонентами міжнародних програм моніторингу, що захищатимуть від таємного розповсюдження ядерної зброї та пов'язаних із нею ризиків для людства.

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