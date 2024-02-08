Сучасні теорії зазнали краху: невідомі сили розривають дно Тихого океану на частини (відео)

Дослідники виявили щось, що змусить дослідників переглянути своє розуміння тектонічних земних процесів.

З людського погляду Земля може здаватися твердим і незмінним об'єктом, проте це зовсім не так. Геологічна структура нашої планети, нехай і повільно, але постійно змінюється. У новому дослідженні вчені виявили дещо незвичайне, що, схоже, змусить вчених поміняти своє розуміння тектонічних процесів, пише IFLScience.

Геологи виявили нові докази того, що Тихоокеанська плита насправді вкрита колосальними розломами, спричиненими повільним дрейфом плити на захід і зануренням у мантію планети. Автори дослідження вважають, якщо їхні висновки точні, вони можуть перевизначити те, що ми раніше знали про будову Землі.

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Простими словами, варто уявити земну кору у вигляді шматочків головоломки, що плавають на гарячому липкому шарі. Частини цієї головоломки являють собою тектонічні плити: величезні шматки твердої породи, що повільно дрейфують по вершині розплавленої мантії. Ці плити поділяються на дві категорії:

океанічні плити здебільшого перебувають під океаном;

континентальні плити, що утворюють материкові маси континентів.

Нинішня провідна теорія припускає, що океанічні плити здебільшого жорсткі та міняють форму лише поблизу зон субдукції вздовж кордонів плит. Однак нове дослідження припускає, що насправді це не так.

За словами першого автора дослідження Еркана Гюна з Університету Торонто, вони з командою виявили гігантські розломи в самому серці Тихоокеанської плити: їхня глибина сягає тисяч метрів, а довжина — сотень кілометрів. Усе це загалом вказує на те, що океанічні плити зовсім не такі жорсткі, як вважалося раніше.

Для вчених не було секретом, що геологічні деформації, наприклад, розломи, можуть відбуватися всередині континентальних плит далеко від їхніх кордонів, проте те, що те ж саме відбувається з океанськими плитами стало для дослідників сюрпризом.

За словами професора Рассела Пісклівеца з Університету Торонто, у новому дослідженні вченим вдалося уточнити тектоніку плит — теорію, яка описує, як влаштована наша Земля. Ба більше, отримані дані свідчать про те, що тектонічні плити насправді не такі первозданні, як вважалося раніше.

Під час дослідження вчені використовували суперкомп'ютерні моделі та наявні дані для вивчення 4 плато в західній частині Тихого океану, які охоплюють велику територію між Японією, Гаваями, Новою Зеландією та Австралією.

Водночас автори дослідження зазначають, що будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити цю нову теорію. Команда також сподівається, що їхні результати зможуть надихнути на роботу інших досліджень і врешті-решт їм вдасться зібрати більше даних

Раніше Фокус писав про те, які сили розривають Африку на частини: вчені дізналися, чому континент розділяється навпіл.