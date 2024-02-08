Несамовитий кадр. Білого ведмедя сфотографували на крихітній крижині, що дрейфує в океані

Знімок був зроблений біля норвезького архіпелагу Шпіцберген, де молодий білий ведмідь дрейфував на крихітному айсбергу у відкритому морі.

Несамовитий знімок, де молодий білий ведмідь дрімає на уламках крихітного айсберга, що тануть, дрейфує в арктичному морі біля узбережжя Шпіцбергену. Цей зворушливий кадр був зроблений британським фотографом-аматором Німом Саріхані, пише Live Science.

Відомо, що цю сцену фотограф помітив біля норвезького архіпелагу Шпіцберген, який розташований глибоко за Полярним колом, приблизно за 800 кілометрів від Північного полюса. У підсумку знімок став переможцем у номінації "Фотограф дикої природи року" в номінації "Вибір народу".

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Саріхіні розповів, що перебував на експедиційному судні, де вони з командою намагалися відшукати білих ведмедів. Через три дні відчайдушних пошуків судно змінило курс і рушило на південний схід до морського люду. Саме тут екіпаж і помітив двох білих ведмедів — двох самців, молодого старшого. Незадовго до опівночі фотограф помітив, як молодий самець видерся на крихітний айсберг, лапами витесав там собі ложе, а потім заснув.

Пізніше Саріхіні представив знімок під назвою "Крижане ложе" на конкурсі фото дикої природи, де представники громадськості обрали його переможцем конкурсу з шорт-листа з 25 зображень. Зазначимо, що шорт-лист був відібраний суддівською колегією конкурсу та Музеєм природничої історії в Лондоні.

За словами директора Музею природничої історії Дугласа Гурра, цей знімок Німи вкотре нагадує про красу і крихкість нашої планети. Зміна клімату сьогодні є однією з наймасштабніших загроз для виживання білих ведмедів у дикій природі, оскільки через нагрівання Землі морський лід тане, а саме від нього багато в чому залежать тварини.

Дані Червоного списку видів, які сьогодні перебувають під загрозою зникнення, свідчать про те, що сьогодні в дикій природі залишилося лише 26 000 білих ведмедів, а тому вони перебувають у вразливому становищі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили таємну популяцію білих ведмедів у незвичайному місці.