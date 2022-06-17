Переховувалися сотні років. Учені знайшли таємну популяцію білих ведмедів у незвичайному місці (фото)

300 білих ведмедів, які ховалися від людей 200 років, живуть там, де, начебто, вижити вони не можуть.

Ученим вдалося знайти нову субпопуляцію білих ведмедів у кількості приблизно 300 особин на південному сході Гренландії. Вони живуть там, де практично відсутній морський лід, необхідний тваринам для полювання. Натомість ведмеді використовують шматки льоду, що відкололися від льодовика. Тому вчені назвали їхнє місце проживання, здавалося б, непридатним для їхнього життя, але з'ясувалося, що це не так, повідомляє Live Science.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Таємна популяція білих ведмедів, яку не могли виявити приблизно 200 років, адже їх вважали частиною іншої популяції цих тварин у Гренландії, виявилася абсолютно новою субпопуляцією найбільших наземних хижаків Землі.

[ + – ] Таємна популяція білих ведмедів, яку не могли виявити приблизно 200 років, адже їх вважали частиною іншої популяції цих тварин у Гренландії, виявилася абсолютно новою субпопуляцією найбільших наземних хижаків на Землі Фото: Live Science

Ці ведмеді, яких, як вважають вчені приблизно 300 особин, але точну кількість встановити поки що не вдалося, живуть на крутих схилах навколо фіордів. Це прибережні бухти, де льодовики Гренландії зустрічаються з океаном.

[ + – ] Ці ведмеді, яких, як вважають вчені приблизно 300 особин, але точну кількість встановити поки що не вдалося, живуть на крутих схилах навколо фіордів. Це прибережні бухти, де льодовики Гренландії зустрічаються з океаном Фото: Seneca-Guns

"На цій ділянці, на південному сході Гренландії практично немає морського льоду, який би могли використовувати ведмеді для полювання за морськими жителями. Тому для цього вони використовують крижини, що відкололися від льодовика. Це їм допомагає вижити в умовах глобального потепління", — каже Крістін Лейдре із Вашингтонського університету.

До цього відкриття учені знали існування 19 субпопуляцій білих ведмедів. Але коли вони вирішили вивчити популяцію цих тварин, які живуть на сході Гренландії, вони з'ясували, що група ведмедів, яка вважалася єдиним цілим, складається з двох різних популяцій. За словами вчених, ця нова 20-та субпопуляція білих ведмедів, генетично відрізняється від інших та живе ізольовано.

[ + – ] За словами вчених, ця нова 20-та субпопуляція білих ведмедів, генетично відрізняється від інших і живе ізольовано Фото: Seneca-Guns

Наразі білі ведмеді є видом, який перебуває під загрозою зникнення. На сьогодні в дикій природі цих хижаків залишилося приблизно 36 тисяч особин. Деякі вчені вважають, що білі ведмеді внаслідок глобального потепління можуть зникнути як вид до кінця 21 століття.

За словами вчених, скорочення кількості морського льоду в Арктиці катастрофічно ускладнює життя більшості білих ведмедів. Адже місць, де вони можуть використовувати крижини від льодовика для полювання, не так і багато.

[ + – ] На південному сході Гренландії нова субпопуляція білих ведмедів пристосувалася до життя без великої кількості льоду, кажуть учені. Проте складний місцевий рельєф не дає можливості надто вільно переміщатися з місця на місце, тому місцеві білі ведмеді довго шукають партнерів для парування Фото: Seneca-Guns

Звичайно ж, і раніше кількість морського льоду скорочувалася в літній сезон, і білі ведмеді пристосовані вижити без їжі від 100 до 180 днів. Але зараз морський лід тане раніше і замерзає пізніше, а отже ця ситуація ставить цих хижаків на межу виживання.

На південному сході Гренландії нова субпопуляція білих ведмедів пристосувалася до життя без великої кількості льоду, кажуть учені. Тим не менш, складний місцевий рельєф не дає можливості занадто вільно переміщатися з місця на місце, а тому місцеві білі ведмеді довго шукають партнерів для парування. Учені вважають, що призводить до того, що рівень народжуваності у цій популяції набагато нижчий, ніж у сусідніх групах інших частинах Гренландії.

[ + – ] Учені вважають, що рівень народжуваності у цій популяції набагато нижчий, ніж у сусідніх групах інших частинах Гренландії Фото: Seneca-Guns

"Ця невелика група білих ведмедів не може бути свідченням того, що всі ведмеді зможуть вижити в умовах зміни клімату. Кількість морського льоду катастрофічно зменшується, не скрізь у ведмедів є можливість використовувати лід із льодовика для полювання. А отже, виживання білих ведмедів і далі знижуватиметься, якщо рівень глобальної температури буде вищим", — говорить Лейдре.

Фокус уже писав про те, що вчені зафіксували в Арктиці незвичайне потепління. Середня температура в районі Баренцевого моря підвищується майже на 3 градуси кожні 10 років.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що льодовик Судного дня в Антарктиді тане набагато швидше, ніж вважалося раніше.