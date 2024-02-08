Труїли одне одного ще 2 тисячі років тому: археологи знайшли посудину з отруйним насінням

Дослідники виявили насіння блекоти чорної на місці римського поселення.

Археологи виявили кістяний флакон, який був створений близько 2 тис. років тому, його використовували для зберігання отруйного насіння, пише LiveScience.

Знахідка являє собою видовбану стегнову кістку тварини, яка, ймовірно, належала вівці або козі. Артефакт виявили на місці поселення римського періоду на території нинішніх Нідерландів. До цього відкриття вчені не мали доказів того, що в Римській імперії використовувалася отруйна рослина.

Йдеться про насіння блекоти чорної (Hyoscyamus niger) — це вкрай отруйна рослина з родини пасльонових. Білена здавна цінувалася за свої цілющі властивості, а також галюциногенні ефекти.

Насіння цієї рослини знаходили розкиданим по місцях археологічних розкопок по всій Європі, деякі з них датувалися 5500 роком до н.е. Але було складно визначити, чи насіння було принесено на місця стародавніх стоянок навмисно, чи ні.

"Оскільки ця рослина широко поширена, її насіння могло потрапити на місця археологічних пам'яток природним шляхом, без втручання людини", — каже провідний автор дослідження Маайке Гроот, зооархеолог із Вільного університету Берліна.

За словами археологів, у випадку з кістяним флаконом, насіння було навмисно поміщено в посудину, довжина якої становила 7,2 сантиметра. Щоб насіння краще збереглося, посудину запечатали пробкою з чорної берести. Дослідники датували кістку десь між 70 і 100 роками нашої ери, ґрунтуючись на стилях кераміки і дротяної брошки, знайденої в тому ж місці.

Це перший відомий випадок, коли насіння навмисно зберігали для подальшого використання.

"Знахідка унікальна і являє собою безпомилковий доказ навмисного використання насіння чорної блекоти в римських Нідерландах", — сказав Гроот.

Насіння підтверджує більш ранню класичну літературу, яка стверджує, що чорна блекота використовувалася в римський період, хоча ці джерела припускають, що її використовували з медичною метою і не вважали рекреаційним наркотиком. Наприклад, згідно з дослідженням, римський письменник і натураліст Пліній Старший (який жив з 23 до 79 року нашої ери) писав, що насіння може викликати "божевілля і запаморочення".

Нагадаємо, вчені з'ясували, що люди можуть виробляти отруту подібно до змій. Дослідники кажуть, що у людини є всі необхідні інструменти для вироблення токсинів у слині.