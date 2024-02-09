Виявлено основні чинники довголіття: учені вивчили десятки тисяч довгожителів

Людство вже давно перебуває в гонитві за підвищенням віку життя всіма доступними способами, але останнє дослідження визначило чіткі області нашого здоров'я, які впливають на те, доживемо ми до 100 років чи ні.

Люди, які дожили до 100 років, стають дедалі менш рідкісним явищем, і довголіття є дедалі реальнішою можливістю досягти заповітного віку для багатьох, а кількість столітніх людей різко зростає в усьому світі. Ця цікава тенденція викликає цікавість як у вчених, так і в широкої публіки. Дослідники спробували дізнатися, що потрібно для того, щоб прожити довге та здорове життя, пише ScienceAlert.

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Нове дослідження вчених проливає світло саме на це питання, виявляючи деякі загальні показники здоров'я, або біомаркери, у людей, які відсвяткували 90-річчя, і старших. Це дослідження вирізняється своїм масштабом: у ньому проаналізовано дані понад 44 000 шведів віком від 64 до 99 років, що робить його наймасштабнішим порівнянням даних про стан здоров'я тих, хто досягнув виняткового довголіття, і їхніх однолітків, які живуть звичайнісіньким життям.

Дослідження було зосереджене на дванадцяти ключових біомаркерах, які пов'язані з різними функціями організму, такими як обмін речовин, робота печінки та нирок, запалення, а також потенційні ознаки недоїдання й анемії. Деякі з цих показників включають рівень холестерину, глюкози та сечової кислоти — остання є побічним продуктом перетравлення їжі та може вказувати на запалення.

Результати наукової роботи показали, що в людей, які досягли 100-річного віку, із шістдесяти років рівень глюкози, креатиніну (маркер функції нирок) і сечової кислоти був нижчим. Цікаво, що хоча середні значення цих біомаркерів не показали істотних відмінностей між довгожителями й тими, хто не досяг 100 років, у столітніх людей рідко спостерігалися надзвичайно високі або низькі показники. Наприклад, їхній рівень глюкози був вищим за 6,5, а рівень креатиніну — вищим за 125.

Навіть серед довгожителів і їхніх однолітків багато хто мав рівні біомаркерів, які виходили за межі того, що зазвичай вважається нормальним. Ця невідповідність наводить на думку, що стандартні клінічні рекомендації можуть бути розраховані на молодшу та здоровішу популяцію.

Ба більше, дослідження показало, що деякі біомаркери пов'язані з найбільшою імовірністю дожити до 100 років. Наприклад, люди з низьким рівнем загального холестерину та заліза мали менше шансів досягти 100-річного віку порівняно з тими, у кого ці показники були вищими. І навпаки, вищі рівні глюкози, креатиніну, сечової кислоти й маркерів, що вказують на функцію печінки, знижували ймовірність дожити до 100 років.

Хоча спостережувані відмінності загалом були невеликі, вони підкреслюють потенційний зв'язок між метаболічним здоров'ям, харчуванням і винятковим довголіттям. Можна було б припустити, що за цими значеннями біомаркерів стоять фактори способу життя або генетика, проте дослідження не вказує на конкретні причини.

Воно передбачає, що підтримання хорошого метаболічного здоров'я та контроль ключових показників, таких як функція нирок і печінки, рівень глюкози та сечової кислоти, може бути кориснішим із плином часу. Хоча в досягненні такого похилого віку може бути присутній елемент випадковості, дані про відмінності в біомаркерах задовго до смерті вказують на вплив як генетики, так і способу життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.