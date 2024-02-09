Незвичайне рішення. Звична спеція виявилася здатною запобігати цукровому діабету

Спочатку єгиптяни використовували корицю для бальзамування, проте ця універсальна спеція вийшла за рамки кулінарного застосування і стала об'єктом досліджень у галузі охорони здоров'я.

Кориця — спеція, шанована за свій багатий смак і ароматичні якості, — шанується з давніх часів. Недавні дослідження розкрили її потенціал у забезпеченні безлічі переваг для здоров'я, починаючи від боротьби з інфекціями та закінчуючи регулюванням рівня цукру в крові, пише The American Journal of Clinical Nutrition.

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В основі останніх досліджень лежить висновок про те, що кориця може бути особливо корисною для людей, які страждають від підвищеного рівня цукру в крові — стану, часто пов'язаного з ожирінням, надмірною вагою або переддіабетом. Ці захворювання не просто поширені, а й зростають у всьому світі, що робить пошук ефективних, натуральних стратегій боротьби з ними як ніколи актуальним.

Під час ретельно розробленого дослідження 18 учасників із переддіабетом і підвищеним індексом маси тіла були піддані ретельному науковому спостереженню. Цих людей попросили дотримуватися певної дієти, позбавленої кориці та інших продуктів, багатих на поліфеноли, протягом двох тижнів. Після чого їх було розділено на дві групи. Перша група отримувала капсули, що містять 4 грами кориці на день, а друга — плацебо. Ні учасники, ні дослідники не знали, хто отримував корицю, що забезпечувало об'єктивність результатів.

Під час дослідження безперервний моніторинг глюкози показав, що у людей, які приймали добавки з корицею, значно знизився рівень цукру в крові. Отримані дані свідчать про те, що кориця може відігравати роль у зниженні стрибків цукру в крові, що є важливим фактором у лікуванні переддіабету і запобіганні розвитку діабету 2 типу.

Але як кориця досягає цієї мети? Відповідь криється в її складі, який підтримує здоров'я кишечника і зменшує запалення. Вважається, що кориця сприяє росту корисних кишкових бактерій, таких як Bifidobacterium і Lactobacillus. Ці бактерії відіграють найважливішу роль у зміцненні кишкового бар'єру, тим самим зменшуючи системне запалення і покращуючи чутливість до інсуліну. Крім того, внаслідок ферментації харчових волокон цими бактеріями утворюються коротколанцюгові жирні кислоти, які, як відомо, покращують метаболізм глюкози, підвищуючи чутливість до інсуліну.

Крім здатності регулювати рівень цукру в крові, кориця відома своїми антиоксидантними властивостями, які допомагають боротися із запаленням і окислювальним стресом, тим самим знижуючи ризик розвитку хронічних захворювань. Її антимікробні властивості також роблять її союзником у боротьбі з інфекціями і зміцненні здоров'я порожнини рота. Крім того, кориця підтримує здоров'я серця, сприяючи зниженню рівня холестерину і кров'яного тиску, і навіть може допомогти в управлінні вагою, покращуючи метаболізм і стримуючи тягу до їжі.

Включення кориці до свого раціону може стати простим, але ефективним способом використовувати ці корисні властивості. Посипати її в ранкову вівсянку, додавати в улюблену випічку або вживати як добавку — кориця пропонує природний і ароматний підхід до поліпшення загального самопочуття.

Шлях цієї спеції від стародавньої приправи до сучасного засобу зміцнення здоров'я підкреслює силу природних речовин у зміцненні здоров'я. Дослідження продовжують розкривати весь спектр корисних властивостей кориці, і це є свідченням поєднання традицій і науки в прагненні до здорового способу життя.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.