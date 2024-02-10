Бари і таверни Стародавньої Греції: чому вони настільки невловимі (фото)

Капелеї, бари Стародавньої Греції, часто згадувалися у п'єсах, проте археологічні розкопки мало що можуть розповісти про ці місця. Однак вчені впевнені, що ці місця були поширені в демократичних містах, таких як Афіни.

У містах Стародавньої Греції центром суспільного життя були не лише елітні симпозії, де вищий клас віддавався приватним веселощам. Для звичайних людей головним центром спілкування були капелеї — місцеві бари та таверни, пише Greek Reporter.

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Хоча капелеї згадувалися у класичних п'єсах, матеріальні докази їхнього існування залишаються невловимими. Клер Келлі Блейзбі з Університету Лідса зазначає, що знайти фізичні залишки цих закладів дуже складно. Попри своє значення у повсякденному житті давніх греків, капелеї довгий час залишалися поза увагою класиків та археологів, які більше зосереджувалися на аристократичних симпозіях.

Однак історики та археологи впевнені, що в демократичних містах, таких як Афіни, ці таверни були поширені та слугували місцями збору селян та робітників. На відміну від олігархічних міст, Афіни могли похвалитися численними тавернами, де люди з усіх верств суспільства, включно з жінками та рабами, могли відпочити.

Для подачі грецького вина використовували келих кілікс Фото: Вікіпедія

На відміну від ексклюзивних симпозіїв, більшість капелей залишалися відкриті майже для всіх. Жінки й раби ставали постійними відвідувачами, і ці місця не були пов'язані однаковими стандартами респектабельності. Деякі з них навіть здобули репутацію досить диких, створюючи жваву і різноманітну соціальну атмосферу.

За даними Варвікського центру знань, таверни пропонували більше, ніж просто напої. Поряд з вином, яке зберігалося в амфорах, вони подавали "барні закуски", такі як трагемати (солодощі) або хейлз (соління). Вино, значно міцніше за сучасні сорти з вмістом алкоголю близько 16 відсотків, завжди змішували з водою.

Дослідження Клер Келлі Блейзбі, зосереджене на артефактах з приватних будинків по всій материковій Греції, показало, що деякі будинки виконували подвійну функцію — пабів. Ці висновки можуть пояснити відсутність фізичних залишків барів.

З часом концепція таверн і барів поширилася з Греції до Риму та по всій Європі. Сучасні країни, такі як США, Ірландія, Франція, Італія та Великобританія, де таверни, бари та паби мають культурне значення, завдячують яскравому соціальному середовищу давньогрецької цивілізації.

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