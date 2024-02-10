Стародавні люди виготовили їх з інопланетного матеріалу: вчені вивчили унікальні артефакти

Проаналізувавши хімічний склад скарбів бронзового століття, вчені дійшли несподіваного висновку, який вказує на те, що вони мають космічне походження.

Учені виявили, що стародавні скарби бронзової доби, знайдені понад 3 000 років тому, є унікальними не лише через їхній вік, а й через те, що їх начебто доставили з космосу. Так, ви все правильно зрозуміли. Два залізні артефакти, частина схованки зі стародавніми скарбами, знайденої в Іспанії, були зроблені із заліза, знайденого не в Землі, а принесеного метеоритами, пише The Byte.

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Передбачається, що йдеться про фрагмент залізного браслета або каблучки і частини порожнистої залізної кулі, прикрашеної вишуканою золотою філігранню. Що робить ці предмети по-справжньому незвичайними, так це їхній вихідний матеріал — залізо з метеоритів, що робить їх унікальними представниками часів задовго до того, як люди почали виплавляти залізо із земних джерел.

Відкриття було зроблено іспанськими дослідниками, які проаналізували хімічний склад цих артефактів, які є частиною скарбниці Вільєни, знайденої 1963 року неподалік від Вільєни, Іспанія. Скарби належать до пізнього бронзового століття — періоду, коли виплавка заліза була нечуваною. Результати дослідження, опубліковані торік, дають змогу припустити, що ці предмети навіть могли походити від одного й того самого метеорита, з огляду на їхній разюче схожий склад.

Це не перший випадок, коли стародавні люди використовували метеоритне залізо. Серед інших яскравих прикладів — залізний наконечник стріли зі Швейцарії та знаменитий кинджал, знайдений у гробниці царя Тутанхамона — обидва були виготовлені з матеріалу, отриманого з космосу. Однак використання метеоритного заліза людьми тисячі років тому свідчить про їхню винахідливість і зародження металургії заліза, створюючи основу для майбутніх досягнень у галузі металообробки.

Наразі дослідники намагаються з'ясувати походження метеоритного заліза, з якого виготовлено ці артефакти, і розгадати таємницю, що охоплює космос та історію людства.

Ця суміш археології, історії та космічної науки малює яскраву картину нашого невпинного прагнення до знань і безмежної цікавості, яка рухала людство крізь століття. Це свідчення того, що подекуди відповіді на запитання про наше минуле лежать не лише під нашими ногами, а й у просторах Всесвіту.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами найдавніших останків людини. Відкриття скам'янілостей людини в печері Там Па Лінг, розташованій на півночі Лаосу, дало неоціненну інформацію про історію нашого виду. Ці стародавні останки, яким 68 000-86 000 років, ідентифіковані як Homo sapiens.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.