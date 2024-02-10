Повстання машин чи нещасний випадок: хірургічного робота звинуватили у вбивстві жінки

Під час операції несправність робота призвела до того, що у жінки виявився буквально пропалений кишечник. Ця подія вже не вперше підкреслює небезпечні збої, що відбуваються в машині.

Унаслідок трагічного інциденту, що проливає світло на складнощі та ризики, пов'язані з сучасними медичними технологіями, жінка з Флориди отримала смертельні ускладнення після того, як хірургічний робот, який використовували під час операції з видалення раку товстої кишки, спричинив серйозні пошкодження внутрішніх органів, пише Neoscope.

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У вересні 2021 року Сандра Сульцер проходила операцію в регіональній лікарні, де використовувався хірургічний робот Da Vinci. На жаль, робот дав збій і пропалив отвір у її тонкому кишківнику. Ця травма призвела до низки ускладнень і додаткових операцій, які закінчилися смертю Зульцер у лютому 2022 року.

Ця сумна подія стала причиною позову, поданого Гарві Сультцером, чоловіком Сандри, проти компанії Intuitive Surgical, Inc, що створила хірургічний робот Da Vinci. У позові стверджується, що смерть Сандри безпосередньо пов'язана з травмами, завданими роботом під час операції. Крім того, стало відомо, що раніше компанія Intuitive Surgical піддавалася ретельному контролю з боку Федерального управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) у зв'язку з травмами, пов'язаними з цим пристроєм. Зокрема, FDA розслідувало повідомлення про дефекти хірургічного робота, які могли спричинити внутрішні опіки, наприклад, тріщини в гумовому рукаві, призначеному для ізоляції металевих частин і запобігання витоку електрики.

Цей випадок підкреслює потенційні ризики роботизованих операцій, які дедалі частіше використовуються в лікарнях завдяки їхній обіцянці підвищити точність і зробити процедури мінімально інвазивними. Хоча ці роботизовані системи можуть запропонувати значні переваги, включаючи менші розрізи, зменшення болю та швидший час відновлення, вони не позбавлені недоліків. Цей інцидент підкреслює важливість ретельного вивчення ризиків і переваг нових медичних технологій. Крім того, він також підкреслює необхідність дотримання суворих стандартів безпеки та прозорого інформування пацієнтів про можливі ускладнення, пов'язані з такими передовими хірургічними методами.

Оскільки медичні технології продовжують розвиватися, баланс між інноваціями та безпекою пацієнтів залишається вкрай важливим моментом. Цей випадок слугує нагадуванням про проблеми, що виникають при впровадженні складних пристроїв в охорону здоров'я, і про важливість постійної пильності для запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

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