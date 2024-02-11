Встановлено новий світовий рекорд із виробництва термоядерної енергії: що відомо

Знадобилося всього 0,2 міліграма палива, щоб створити велику кількість енергії.

За допомогою експериментального термоядерного реактора JET у Великій Британії вчені встановили новий рекорд із виробництва енергії внаслідок термоядерного синтезу, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

З 1983 року фізики використовували експериментальний термоядерний реактор Joint European Torus (JET) типу токамак, розміщений у Великій Британії, для відтворення термоядерного синтезу. Це процес злиття атомів, який відбувається в ядрі Сонця та інших зірок, у результаті якого виділяється величезна кількість термоядерної енергії. У майбутньому звичайні термоядерні реактори можуть стати електростанціями, які вироблятимуть чисту безмежну енергію.

40-річне життя JET добігає кінця, але саме на останніх етапах свого існування реактора фізики встановили новий рекорд отримавши найбільшу кількість енергії за одну реакцію термоядерного синтезу. Це ще один крок до створення термоядерних електростанцій, які зможуть забезпечити Землю енергією зірок.

JET є одним із найбільших експериментальних термоядерних реакторів для утримання плазми магнітним полем і призначений для відтворення контрольованої термоядерної реакції. Плазма в реакторі утримується в камері у формі тора, тобто тороїдальній камері, за допомогою потужних магнітів. Для отримання реакції термоядерного синтезу цю плазму нагрівають до 100 млн градусів Цельсія.

JET є одним із найбільших експериментальних термоядерних реакторів для утримання плазми магнітним полем і призначений для відтворення контрольованої термоядерної реакції Фото: IFLS

Під час останнього експерименту фізики використали лише 0,2 міліграма палива під час термоядерного синтезу, що тривав протягом 5 секунд, щоб отримати 69 МДж енергії. Паливом у даному випадку була суміш двох типів важкого водню, тобто дейтерію і тритію, атоми яких зливалися разом для отримання енергії. Саме дейтерій і тритій будуть використовуватися в реакторах майбутнього для отримання чистої термоядерної енергії.

Хоча вдалося отримати більше енергії, ніж під час минулих реакцій термоядерного синтезу, все ж ученим не вдалося отримати чисту корисну енергію. Тобто їм не вдалося витратити менше енергії на створення реакції, ніж було отримано на виході. Це досягнення належить американським ученим, які ще наприкінці 2022 року змогли це зробити. Як уже писав Фокус, тільки через більш ніж рік після проведення того експерименту були представлені наукові статті, які підтверджують факт отримання більшої кількості енергії під час термоядерного синтезу, ніж було витрачено на його запуск.

У будь-якому разі вчені, які працювали з JET задоволені своїм рекордом, адже це випробування відкриває двері для майбутніх експериментів. Зокрема, отримані знання фізики використають у Міжнародному термоядерному експериментальному реакторі (ІТЕР), що будується на півдні Франції та розпочне роботу 2025 року. У цьому реакторі буде використано ту саму технологію відтворення термоядерного синтезу, але вчені сподіваються отримувати набагато більше термоядерної енергії на виході, ніж було витрачено на запуск термоядерної реакції.

Нещодавнє досягнення реактора JET стало його останнім рекордом, адже вже його вивели з експлуатації та розпочався розбір реактора, які триватиме ще приблизно 15 років.

Як уже писав Фокус, під час дослідження Сонця вчені виявили загадковий викид гамма-випромінювання, який поки не піддається поясненню.

Також Фокус писав про те, що згідно з новою теорією темна енергія не є причиною швидкого розширення космосу. Автори теорії стверджують, що існують паралельні Всесвіти, які поглинає наш Всесвіт і це призводить до його стрімкого розширення.