Інші світи: NASA показало, який вигляд мають супутники Сатурна на тлі масивних кілець планети (фото)

Ці фотографії можуть здатися чимось, що можна побачити тільки у фантастичних фільмах, але це реальність.

Шоста планета від Сонця, Сатурн, найбільш відомий своїми кільцями. Хоча деякі інші планети також мають кільця, все ж вони не настільки яскраво виражені, як у цього газового гіганта. Але ще планета має найбільшу кількість супутників серед усіх світів Сонячної системи. Наразі відомо про 146 супутників, з яких лише 63 мають свої власні імена. Фотографії деяких із цих супутників під час дослідження Сатурна з 2004 по 2017 рік зробив космічний апарат NASA "Кассіні". Саме ці знімки показали вчені з NASA, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хоча апарат "Кассіні" вже закінчив свою місію і згорів у верхніх шарах атмосфери Сатурна, все ж таки він залишив після себе великий каталог зображень планети та її супутників. Вчені називають одними з найкрасивіших фотографій ті, на яких Сатурн не видно, видно лише його кільця, що оточують екватор планети і найближчі до газового гіганта супутники. Якщо не знати про те, що це реальні фотографії, які були зроблені зондом NASA з відстані понад 1 млрд км від Землі, то можна подумати, що це кадри з фантастичного фільму.

Супутники Сатурна Титан, Діона, Пандора і Пан Фото: NASA

На знімку, розміщеному вище, видно 4 супутники Сатурна. На задньому плані, за кільцями, видно величезний супутник Титан. Це єдиний супутник у Сонячній системі, який має щільну атмосферу. На його поверхні знаходяться озера з рідкого метану, де можуть бути органічні молекули. Вважається, що під поверхнею Титана може міститися океан із води й аміаку. Як уже писав Фокус, автори недавнього дослідження змогли розгадати одну з головних загадок Титана.

Перед Титаном показано супутник Діона, де на поверхні видно яскраві кам'яні структури, що з'явилися внаслідок тектонічного руйнування крижаної кори. Припускають, що під цією корою може бути океан із рідкої солоної води.

Два інших супутники на цьому знімку набагато менші, ніж Титан і Діона. Праворуч, поруч із кільцем Сатурна знаходиться маленький супутник Пандора, який впливає на формування тонкого самого зовнішнього кільця Сатурна.

Тепер потрібно дуже уважно подивитися в ліву частину знімка, де ви можете помітити в кільці Сатурна чорний проміжок, який створив рух самого внутрішнього супутника планети під назвою Пан. Цей супутник видно якраз у чорному розриві між кільцями.

Супутники Сатурна Пандора і Мімас Фото: NASA

На знімку вище показані кільця Сатурна, а ближче до них розташований супутник Пандора, а на задньому плані видно більший супутник Мімас. Останній, якщо подивитися на детальнішу фотографію, має вигляд космічної станції під назвою "Зірка смерті" із серії фільмів "Зоряні війни". Як уже писав Фокус, вчені провели нове дослідження, і тепер вважають, що всередині Мімаса міститься величезний океан з рідкої води.

Супутник Сатурна Мімас Фото: NASA

Нижче ви можете побачити ще одну приголомшливу фотографію супутників Сатурна, на якій показано зліва направо супутники Янус, Пандора, Енцелад, Мімас і Рея.

Супутники Сатурна — Янус, Пандора, Енцелад, Мімас і Рея Фото: NASA

На наступному знімку показано Титан, у якого світиться атмосфера завдяки світлу Сонця. А перед Титаном показано супутник Енцелад. Цей крижаний світ, як вважають вчені, приховує під своєю крижаною корою океан з рідкої води, де може існувати позаземне життя. Як уже писав Фокус, вчені запропонували новий спосіб виявити це життя.

Супутники Сатурна Титан і Енцелад Фото: NASA

Також Фокус писав про те, що NASA дало незвичайну назву місцю аварії вертольота Ingenuity на Марсі. Нещодавно Ingenuity зіткнувся з труднощами, які зробили продовження його місії неможливим.