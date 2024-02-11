Генетичний секрет гігантських морських істот нарешті розкрито: що виявили вчені (фото)

Учені з'ясували, чому китоподібні мають великі відмінності в розмірах.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі BMC Ecology and Evolution, вчені змогли зрозуміти, чим можна пояснити великі відмінності в розмірах серед китоподібних. Виявляється причина криється в активності певних ділянок генів, пише ScienceAlert.

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Різні види китоподібних часом мають значні відмінності, якщо йдеться про їхні розміри. Наприклад, синій кит може мати довжину 30 метрів, а афаліна (вид дельфінів) не виростає більше, ніж до 3,5 метра в довжину. Вчені вивчили послідовність ДНК під назвою промотор, що передує частині гена NCAPG, яка кодує білки. У результаті вони зробили важливе відкриття і знайшли причину відмінностей розмірів китоподібних.

Китоподібних поділяють на дві групи:

Mysticeti, тобто вусаті кити, які не мають зубів (сюди відносять, наприклад, горбатих китів);

Odontoceti, тобто зубаті кити, куди відносять, наприклад, кашалотів і дельфінів.

Але цих морських ссавців можна розділити і по-іншому. Під час дослідження промотора гена вчені виявили, що морські істоти діляться на гігантів з довжиною тіла понад 10 метрів і не гігантів з довжиною тіла менше 10 метрів.

Синій кит Фото: wikipedia

У минулому дослідженні вчені вже з'ясували, що ген NCAPG сприяє зростанню китоподібних. Але нові дані показують, що цей ген відіграє важливу роль у тому, що китоподібні можуть вирости до величезних розмірів.

Активність гена багато в чому залежить від промотора, який є регулятором експресії генів. Науковці виявили, що білки, які відповідають за розмір морської істоти, є більш активними у гігантських китоподібних через вплив промотора. Але цей самий ген обмежує створення таких білків і перешкоджає досягненню великого розміру у тварин завдовжки менше 10 метрів. Автори дослідження кажуть, що вони знайшли докази того, що гігантські розміри закладені в основі гена китоподібних.

Кашалот Фото: smithsonianmag

Як показало дослідження, білки, які відповідають за розмір тіла є більш активними у гігантських китоподібних. Це пояснює чому кашалот, який має зуби і величезний розмір, більш пов'язаний з беззубими вусатими китами. Ті самі гени пригнічують ріст у китоподібних завдовжки менше ніж 10 метрів, що пояснює генетичний зв'язок між беззубим китом під назвою малий смугастик завдовжки 8,8 метра та іншими зубастими китоподібними, які не є гігантами.

Вчені вважають, що ці характеристики, які пов'язують між собою вусатих і зубастих китів, є конвергентними адаптаціями, тобто схожими рисами, які розвиваються незалежно в окремих групах морських ссавців різними шляхами.

Фокус уже писав про те, як найбільшій тварині на Землі вдалося пережити геноцид. Вчені виявили, що гібриди синіх китів і фінвалів зустрічаються в океані набагато частіше, ніж вважали раніше, і саме союз допоміг їм вижити.

Також Фокус писав про те, що одного з найрідкісніших морських ссавців на Землі, а саме північноатлантичного гладкого кита, виявили мертвим на пляжі, а поруч із тілом знайшли мотузку.